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20/06/2018 12:30

【企業盈警】中國動力（００４７６）料年度虧損擴大，因減值虧損

　　《經濟通通訊社２０日專訊》中國動力（００４７６）料該公司截止今年３月底止年度虧損
擴大，因受累於智利礦石處理業務中附屬公司權益的減值虧損；及廣西採礦業務中礦產資產的減
值虧損。（ｈｏ）

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