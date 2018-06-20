《經濟通通訊社２０日專訊》中國動力（００４７６）料該公司截止今年３月底止年度虧損
擴大，因受累於智利礦石處理業務中附屬公司權益的減值虧損；及廣西採礦業務中礦產資產的減
值虧損。（ｈｏ）
20/06/2018 12:30
【企業盈警】中國動力（００４７６）料年度虧損擴大，因減值虧損
《經濟通通訊社２０日專訊》中國動力（００４７６）料該公司截止今年３月底止年度虧損
擴大，因受累於智利礦石處理業務中附屬公司權益的減值虧損；及廣西採礦業務中礦產資產的減
值虧損。（ｈｏ）
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