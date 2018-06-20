《經濟通通訊社２０日專訊》金管局公布，反映銀行平均資金成本的綜合利率在今年５月底
為０﹒４６厘，較４月底的０﹒４０厘上升６基點。綜合利率上升，反映月內存款及銀行同業資
金的加權資金成本俱增。（ｃｌ）
20/06/2018 16:41
【本港經濟】金管局：５月底綜合利率升至０﹒４６厘
《經濟通通訊社２０日專訊》金管局公布，反映銀行平均資金成本的綜合利率在今年５月底
為０﹒４６厘，較４月底的０﹒４０厘上升６基點。綜合利率上升，反映月內存款及銀行同業資
金的加權資金成本俱增。（ｃｌ）
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