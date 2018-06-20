【本港經濟】因中美經貿關係陰霾，貿發局預今年整體出口增長６％

《經濟通通訊社２０日專訊》貿發局今天公布今年第二季出口指數，由首季的４９﹒４升至

５４﹒１，創２９個季度以來最高水平，亦是今年首次升至擴展領域，顯示香港出口商看好短期

出口表現。

不過，基於中美雙方經貿關係陰霾未散，出口商趨向保守，預測今年香港整體出口增長維持

約６％。

自２０１３年初以來，主要行業如中電子產品業和機械業均錄最高水平，分別為５５﹒２和

５４﹒９，預期短期出口表現特別理想。玩具業保持上兩季的升勢明顯處於擴展領域，達

５３﹒２。服裝業處於收縮領域，只有４３﹒６，但其指數亦達１７個季度以來最高水平。鐘錶

５３﹒２。服裝業處於收縮領域，只有４３﹒６，但其指數亦達１７個季度以來最高水平。鐘錶

業及珠寶業有所下跌，分別下跌至４９及４１﹒３，反映兩者於未來數月的出口表現或會轉弱。

貿發局研究總監關家明表示，出口商大都認為主要海外市場的前景有所改善，反映香港短期

出口表現，料可維持目前的增長速度，對短期出口前景信心增強。貿發局經濟師馮凱盈指，逾半

數受訪出口商對中美貿易摩擦的影響審慎樂觀。

此外，貿發局指因「一帶一路」，格魯吉亞將成為香港的重要貿易夥伴。貿發局環球市場助

理首席經濟師陳永健表示，格魯吉亞作為歐亞之間的樞紐位置具策略優勢，加上當地的營商環境

開放、政策有利外商可為香港帶來新商機。（ｊｏ）

