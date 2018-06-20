《再戰明天》新西蘭公布首季經濟增長，本港公布５月通脹率

《經濟通通訊社２０日專訊》明日，新西蘭公布第一季國內生產總值，本港公布５月通脹率

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＊挪威央行宣布利率決定及貨幣政策＊



在外圍重要經濟活動上，明日，台灣央行召開第二季理監事會議。

本港時間明午１２：３０ｐｍ，瑞士央行公布２０１８年金融穩定報告。

３：３０ｐｍ，瑞士央行召開關於貨幣政策評估的記者會。

４：００ｐｍ，挪威央行宣布利率決定及貨幣政策，隨後召開記者會。



＊新西蘭公布第一季國內生產總值＊



在數據方面，明早５：００ａｍ，南韓公布５月生產者物價指數。６：４５ａｍ，新西蘭公

布第一季國內生產總值（經季節調整），季率料由０﹒６％降至０﹒５％；年率料由２﹒９％降

至２﹒７％。

７：５０ａｍ，日本公布一周外資投資日本債券和股票，及日本投資海外債券和股票的資金

流向。



＊本港公布５月通脹率＊



明午１：００ｐｍ，日本公布５月超市銷售。２：００ｐｍ，日本公布５月工具機訂單。

３：００ｐｍ，瑞士公布５月貨幣供應Ｍ３。４：３０ｐｍ，香港公布５月綜合消費物價指數年

率，料由１﹒９％升上２﹒１％。同時，英國公布公共部門淨借款，料由６２億英鎊減少至４９

億英鎊。



＊維信金科首日掛牌，莎莎派業績＊



在本港，明日，維信金科（０２００３）首日掛牌。

明日公布業績的公司有：寶光實業（０００８４）、莎莎國際（００１７８）、謝瑞麟

（００４１７）、東方表行集團（００３９８）、建生國際（００２２４）、金山工業

（０００４０）和ＡＥＯＮ ＣＲＥＤＩＴ（００９００）。

ＤＹＮＡＭ ＪＡＰＡＮ（０６８８９）和日清食品（０１４７５）開股東周年大會。

羅兵咸永道公布全球消費者調查結果。（ｈｏ）

