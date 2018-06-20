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即市新聞

20/06/2018 19:21

《再戰明天》新西蘭公布首季經濟增長，本港公布５月通脹率

　　《經濟通通訊社２０日專訊》明日，新西蘭公布第一季國內生產總值，本港公布５月通脹率


＊挪威央行宣布利率決定及貨幣政策＊

　　在外圍重要經濟活動上，明日，台灣央行召開第二季理監事會議。
　　本港時間明午１２：３０ｐｍ，瑞士央行公布２０１８年金融穩定報告。
　　３：３０ｐｍ，瑞士央行召開關於貨幣政策評估的記者會。
　　４：００ｐｍ，挪威央行宣布利率決定及貨幣政策，隨後召開記者會。

＊新西蘭公布第一季國內生產總值＊

　　在數據方面，明早５：００ａｍ，南韓公布５月生產者物價指數。６：４５ａｍ，新西蘭公
布第一季國內生產總值（經季節調整），季率料由０﹒６％降至０﹒５％；年率料由２﹒９％降
至２﹒７％。
　　７：５０ａｍ，日本公布一周外資投資日本債券和股票，及日本投資海外債券和股票的資金
流向。

＊本港公布５月通脹率＊

　　明午１：００ｐｍ，日本公布５月超市銷售。２：００ｐｍ，日本公布５月工具機訂單。
３：００ｐｍ，瑞士公布５月貨幣供應Ｍ３。４：３０ｐｍ，香港公布５月綜合消費物價指數年
率，料由１﹒９％升上２﹒１％。同時，英國公布公共部門淨借款，料由６２億英鎊減少至４９
億英鎊。

＊維信金科首日掛牌，莎莎派業績＊

　　在本港，明日，維信金科（０２００３）首日掛牌。
　　明日公布業績的公司有：寶光實業（０００８４）、莎莎國際（００１７８）、謝瑞麟
（００４１７）、東方表行集團（００３９８）、建生國際（００２２４）、金山工業
（０００４０）和ＡＥＯＮ　ＣＲＥＤＩＴ（００９００）。
　　ＤＹＮＡＭ　ＪＡＰＡＮ（０６８８９）和日清食品（０１４７５）開股東周年大會。
　　羅兵咸永道公布全球消費者調查結果。（ｈｏ）

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