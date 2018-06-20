《經濟通通訊社２０日專訊》市場消息指，室內設計服務及室內陳設服務供應商－梁志天設
計將由本周五（２２日）開始至下周三（２７日）進行路演及香港公開發售，集資額介乎２億元
至３億元。（ｊｎ）
20/06/2018 15:48
【新股上市】消息：梁志天設計本周五起公開發售，集資最多３億元
《經濟通通訊社２０日專訊》市場消息指，室內設計服務及室內陳設服務供應商－梁志天設
計將由本周五（２２日）開始至下周三（２７日）進行路演及香港公開發售，集資額介乎２億元
至３億元。（ｊｎ）
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