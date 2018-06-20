《經濟通通訊社２０日專訊》亞積邦租賃（０１４９６）發盈喜，預期截至今年３月３１日
止年度的純利按年大幅增加。主要由於截至今年３月３１日止年度的買賣收入及出售集團設備的
收益增加所致。（ｊｎ）
20/06/2018 16:42
【企業盈喜】亞積邦租賃（０１４９６）料年度純利按年大幅增加
《經濟通通訊社２０日專訊》亞積邦租賃（０１４９６）發盈喜，預期截至今年３月３１日
止年度的純利按年大幅增加。主要由於截至今年３月３１日止年度的買賣收入及出售集團設備的
收益增加所致。（ｊｎ）
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