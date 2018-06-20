《經濟通通訊社２０日專訊》包浩斯國際（００４８３）發盈利警告，預期截至２０１８年
３月３１日止年度的純利將按年下降約３０％至４０％。
公司指，業績未如理想主要由於期內並無出現上個財年因出售一項物業之增益及取消註冊附
屬公司之增益而錄得的一次性非經常增益，合共約１３６０萬港元；及台灣分部於回顧年度因零
售市場停滯不前而表現疲弱。（ｄｌ）
20/06/2018 17:23
【企業盈警】包浩斯（４８３）料去財年純利按年跌３０％至４０％
《經濟通通訊社２０日專訊》包浩斯國際（００４８３）發盈利警告，預期截至２０１８年
３月３１日止年度的純利將按年下降約３０％至４０％。
公司指，業績未如理想主要由於期內並無出現上個財年因出售一項物業之增益及取消註冊附
屬公司之增益而錄得的一次性非經常增益，合共約１３６０萬港元；及台灣分部於回顧年度因零
售市場停滯不前而表現疲弱。（ｄｌ）
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