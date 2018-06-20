《經濟通通訊社２０日專訊》港鐵（０００６６）將於明日（２１日）起就黃竹坑站第三期
物業發展項目，邀請有興趣的發展商及財團提交發展意向書。項目將於本月２７日下午２時截止
招收意向書。
港鐵在收取發展意向書後，將編訂經甄選的投標者入圍名單，邀請發展商及財團遞交項目的
正式投標文件。
黃竹坑站第三期項目位於整個黃竹坑站物業住宅樓面面積上限為９﹒２９萬平方米，商場面
積４﹒７萬平方米，總樓面面積為１３﹒９９萬平方米，可建４座住宅，可提供不多於１２００
伙，預期２０２４年落成。（ｋｙ）
20/06/2018 17:23
【本港樓市】港鐵（６６）黃竹坑站第三期項目明起招收意向書
《經濟通通訊社２０日專訊》港鐵（０００６６）將於明日（２１日）起就黃竹坑站第三期
物業發展項目，邀請有興趣的發展商及財團提交發展意向書。項目將於本月２７日下午２時截止
招收意向書。
港鐵在收取發展意向書後，將編訂經甄選的投標者入圍名單，邀請發展商及財團遞交項目的
正式投標文件。
黃竹坑站第三期項目位於整個黃竹坑站物業住宅樓面面積上限為９﹒２９萬平方米，商場面
積４﹒７萬平方米，總樓面面積為１３﹒９９萬平方米，可建４座住宅，可提供不多於１２００
伙，預期２０２４年落成。（ｋｙ）
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