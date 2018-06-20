【新股上市】維信金科（２００３）暗盤潛水，低招股價最多１％

《經濟通通訊社２０日專訊》維信金科（０２００３）明天（２１日）掛牌，今日於輝立暗

盤交易系統，開市報１８﹒５元，最終收報１９﹒８元，較招股價２０元低１％。若不計手續費

，每手２００股蝕４０元。

此外，該股於耀才證券暗盤交易系統中，收報１９﹒９６元，低招股價０﹒２％。若不計手

續費，每手蝕８元。（ｋｙ）

