《小傳日記》恐慌過後彈一彈，四連跌止可甩難？



《小傳日記》香江魚缸噚日（１９日）受到重重一擊，畀升級版嘅中美貿易戰一度震散近千

點，埋單都仲蒸發８００幾點，唔少缸友都傷亡慘重。花旗國魚缸噚晚相對地唔算跌得勁，收挫

１﹒５巴仙完場，另一方面，香江夜期同ＡＤＲ比例指數都反擊百幾點添，缸友都心存希望今朝

（２０日）香江魚缸可以止跌反擊！

點知，大市只係象徵式高開１０點，上半場大部分時間都喺２９５００點水平窄幅上落，缸

友明顯無信心入市。不過估唔到下半場氣氛突然唔同晒，皆因Ａ場獲阿爺出口術呵護，話無大跌

嘅原因，Ａ場即擦去約１巴仙跌幅，調頭倒升上番２９００關，帶動香江一度大幅反彈４７６點

至２９９４４，重磅股回勇推高大市試闖三萬關。但始終無實質好消息沖喜，大市最終升幅都縮

番至２２８點收２９６９６，但至少終止過去四日累瀉逾１６００點嘅弱勢呀；國指就仲無癮，

中資金融佬無力下，收市只輕輕踢高１２點報１１５０５。全日成交１０９８億銀左右。



＊ＡＩＡ領軍反擊大功臣，旺旺與蒙牛藍戰最優秀＊



好友試圖大反擊，又點會少得推高股王ＱＱ（００７００）呢！睇番公仔圖，ＱＱ由今個月

７號高見４３１﹒６銀後，就連續錄得８枝陰燭，噚日經歷大跌市時，仲試過去返３９５﹒２銀

，期間都蒸發咗逾８巴仙。今日雖然未見好大反彈力度，但總算曾經衝返去４０４﹒６銀，差Ｄ

Ｄ又去返大股東掟貨價，而收市力守四百關，有近１巴仙進帳報４００﹒２銀。

至於另一位重磅佬ＡＩＡ（０１２９９）就真係今日升市功臣之一，抽高逾２巴仙收

６９﹒０５銀，為大市貢獻咗６３點呀！

至於細隻Ｄ嘅旺旺（００１５１）同蒙牛（０２３１９），就成為亂市入面嘅避難所，可能

缸友要買零食嘢飲睇世界盃，兩者齊齊衝高近４巴仙，分別收７﹒３７銀及２７﹒８銀，拍住上

做最威藍戰士。



＊中興開引擎Ａ仔卻跌停，萬洲仍憔悴有貨要流淚＊



侵侵自從同金仔ｆｒｉｅｎｄ返之後，就開始對神州張牙舞爪，本來只有５００億美金嘅關

稅清單，但侵侵仲未夠喉，仲話神州若果有種還拖，侵侵會再大佢２０００億美金，神州被侵侵

嚇一嚇仲未識得畀反應，「孖屐」更認為，呢場仗神州冇得打，一係就背水一戰晒佢冷，唔畀美

國貨入口，一係就臥薪嘗膽暫時投降認輸，咁搞法唔少缸友都好灰心。

而Ｎ次成為貿易戰戰靶，兼差唔多被美國佬玩殘嘅中興（００７６３）就中晒箭，加上花旗

國唔放過佢，參議院恢復中興銷售禁令法案，噚日就大插近２９巴仙穿埋十蚊關。不過，有消息

傳，中興其實同花旗國都仲傾緊託管協議，希望可以解除禁令，引到唔少撈底勇士撐腰，而中興

中午就澄清，美參院法案未係正式花旗法律嚟！中興終於回復神勇，全日急彈兩成，報

１１﹒８２銀。不過，Ａ仔（深：００００６３）就冇咁好命，連續五日一字跌停，慘！

至於神州晶片佬，因為有望喺制裁中興方面執死雞，所以貿易戰對晶片佬嘅衝擊唔算太大，

當中華虹（０１３４７）噚日都只係輕微跌咗超過兩巴仙。今日又再次坐火箭勁彈近９巴仙，報

２４﹒０５銀，創新高添。

不過，同樣成為戰靶嘅仲有豬肉佬萬洲（００２８８），噚日急插近６巴仙後，今日未能同

其他魚毛跳彈床，跣低超過１巴仙，報６﹒５５銀，仲要連續四日創超過一年新低。



＊東瀛傾開賭彈珠佬叫好，新濠與澳博急升好快樂＊



東瀛眾議院通過賭場法案，嚟緊有望喺東瀛興建三間賭場，即係未來會同馬交博彩佬爭生意

。不過，一眾馬交博彩佬似乎無懼被日本仔搶生意，加上野村同匯證唱好六月馬交博彩收入可以

增長兩成，博彩佬即時生猛晒，而早前話會力爭喺東瀛開賭場嘅新濠（００２００）今日就一馬

當先衝前近８巴仙，報２５﹒４５銀。澳博（００８８０）就緊隨其後，彈起近７巴仙，報

１０﹒３６銀。而兩大博彩藍戰士銀娛（０００２７）同金沙（０１９２８）就唔多有力，銀娛

彈高超過兩巴仙，報６３﹒５銀，金沙只係踢高超過１巴仙，報４３﹒９銀。

日爆升超過兩成，報０﹒７１銀。ＤＹＮＡＭ（０６８８９）都彈起近８巴仙，報１０﹒８６銀

。



＊金斯瑞反彈撈底有錢賺，互聯終反彈噚日洗白白＊



生物科技佬金斯瑞（０１５４８）自舊年年尾約１０蚊附近嘅水位開始彈上嚟，之後只係用

咗大概兩個月時間就升到去３４蚊山頂位，但隨住花旗國加息預期上升，金斯瑞喺二月頭勁潛至

１６﹒８２銀，之後嘅走勢又上又落似坐過山車，有好幾次都彈上去３１蚊樓上嘅水位，跟住又

碌返落嚟，噚日就暫時喺２０﹒９銀附近企穩，今日又無端端爆上，彈高最多８巴仙，埋單就升

超過６巴仙，報２３﹒４銀，有貨缸友真係少Ｄ心血都唔掂。

另一邊廂，主板魚毛移動互聯（０１４３９）噚日突然被洗倉，一度暴瀉逾七成。公司收市

後揭盅，發通告話因為同賣家傾唔掂數，買唔到神州一間搞醫療數據嘅公司，食咗詐胡！不過今

日就已經回復元氣，嚟個報復式反彈彈起２５巴仙，報０﹒５銀。

以介紹形式入缸嘅碧桂園服務（０６０９８），雖然有大摩首予「增持」，同埋目標價１４

銀，但係上市第二日就冇運行，一開賽就已經失守首日開市價１０蚊，最後埋單仲差Ｄ守唔住９

蚊，報９﹒０２銀，大跌近一成。請請！



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