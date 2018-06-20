《真知灼見－溫灼培》歐洲或以弱歐元抗衡美國

《真知灼見》美國周二（１９日）宣布對中國總值２０００億美元入口貨品徵１０％關稅後

，市場擔心中國會對美國農產品報復，美國大豆成為了最大受害者。芝加哥現貨月大豆期貨價格

昨晚一度低見每蒲式耳８４２美仙，這是自２００８年１２月的低位。反觀美股，道指亦挫

２８７點或１﹒１５％。相反，資金明顯走向美債市場避險，美國１０年債息以２﹒８８９４％

收市，明顯較周一（１８日）收市２﹒９２６％為低。美元與日圓同為受惠者，因資金轉返這兩

貨幣避險。現市場仍在等待中國對美國最新推出２０００億美元進口關稅的回應。



＊歐洲央行重申緩慢收緊貨幣政策＊



周二（１９日），歐洲央行行長德拉吉在葡萄牙的一個演講會上發表演說時指，歐央行在加

息的問題上會表現出耐性。對於經濟前景，德拉吉指不確定因素正在增加，而為面對這些不穩定

因素，該行必須見通脹有更顯著上升才會有信心加息。德拉吉周二的言論，其基調與上周四

（１４日）議息會並無太大差別，只重申歐央行緩慢收緊貨幣政策的立場。不過，受中美貿易紛

爭升級，全球投資氣氛轉差，資金大舉轉返美元避險導致美元出現大強勢下，德拉吉上述緩慢收

緊貨幣政策言論，對美元升勢便尤如火上加油，使昨晚歐元一度逼近１﹒１５美元的技術支持位

。



＊貿易紛爭驅使資金流入美元避險＊



未知德拉吉是有心或無意。從陰謀論方面想，可能歐洲央行是有心向市場發放緩慢加息言論

以擴大歐元匯價跌勢。美國針對歐洲的貿易盈餘，對歐洲進口美國的鋼鋁徵重關稅。由於在歐美

貿易之間，歐洲是擁較大盈餘的一方，如與美國在貿易上互徵關稅，歐洲明知是難與美國對抗。

所以，可能歐洲是有心讓歐元匯價跌以作還擊。當然，美國也不是傻瓜，如歐洲遲遲不收緊貨幣

政策，相信聯儲局也不會獨自不斷加息。所以不排除今年聯儲局可能只合共加三次息，而非部分

市場所想加四次。假設上述分析正確，提防往後歐元匯價走勢會較弱。大家不要忘記，本月底理

論上歐盟將公布報復美國的貿易清單。屆時繼中美貿易紛爭以外，將上演歐美的貿易紛爭。這對

全球投資氣氛可視為不利，並或驅使更多資金轉返美元避險。技術上，如短期歐元一旦跌破

１﹒１５美元，不排除下一支持為１﹒１３美元。《恆生銀行高級投資市場經理 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

