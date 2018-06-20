【貿易開戰】富達：美中貿易摩擦影響市場情緒，拖累企業盈利

《環富通基金頻道２０日專訊》繼於６月１５日宣布向價值５００億美元的中國貨品徵收

２５％關稅後，美國總統特朗普警告或會採取更多貿易保護措施，今中美貿易緊張局勢進一步升

級。美國和中國全面開打貿易戰的可能性在近日再次成為投資者關注的焦點。特朗普政府在周一

（１８日）發聲明威脅向２０００億美元中國進口貨品追加關稅，觸發大中華市場出現拋售。專

門研究中國股票的基金經理馬磊和周文群就相關事態發展對市場的影響作出評論。黃勵慂從固定

收益層面發表意見。



＊馬磊：貿易摩擦影響市場情緒，拖累企業盈利＊



事件的最新發展顯示，近期中美貿易談判的緩和氣氛已消失。事實上，這兩個全球最大經濟

體在近幾個月的周旋中可以說是每進一步便又退後兩步。

目前市場關注的問題是中國可如何透過加徵互惠稅對特朗普總統的最新行動作出反擊。此舉

可推升成本價格，從而可促使中國企業將增加的成本轉嫁消費者或導致企業利潤下降，而這兩者

均非有利結果。

根據過往的標準來看，近期交易量增加及市場波動性加劇並非特殊事件。由於部分行業估值

持續高企，故市場出現回調並不令人十分意外。

然而，當前中美雙方言辭爭鋒相對並推行報復性關稅凸顯出雙邊經濟關係的緊張局勢仍未得

到解決，並表明該情況或會進一步惡化。中美貿易摩擦仍會對市場及投資者情緒造成廣泛負面影

響，並料將拖累企業盈利預期，而這是當前一系列不明朗因素，及與去年表現相比基數偏高所致

。



＊周文群：亦影響中國存託憑證的發展＊



繼最近出現一連串相對負面的消息後，貿易戰相關新聞令市場雪上加霜。上周發布的５月宏

觀經濟數據在投資、消費和信貸增長等多個方面均遜於市場預期。

此外，中國即將推出中國存託憑證的最新發展亦對市場造成影響，值得引起關注。過去兩周

各大銀行為在中國國內市場推出中國存託憑證籌集相關資金，已導致市場流動性大幅減少。

總括來說，貿易衝突升級可影響企業盈利，尤其是出口企業。同時，宏觀經濟數據與企業數

據仍存在顯著差異，導致市場質疑宏觀經濟數據是否能在日後作為微觀經濟數據的領先指標。



＊黃勵慂：該行專注於確信度高的企業＊



雖然此前美國加收關稅一舉成為媒體關注的焦點，但該行預計該措施對中國國內生產總值增

長的影響低於０﹒２％。美國最近表示或會進一步增加關稅的建議再次引發市場動盪，但與今年

早些時候的情況相若，該行認為這次市況波動是由投資者情緒帶動，而非出於純經濟因素。

然而，該行需考慮其實際影響。若美國確實加收關稅，必會對個別企業造成影響。此外，在

當前環境下，中國政府將難以繼續推行「去槓桿」並進一步收緊貨幣政策。就固定收益資產而言

，這可被視為「退後一步」（如馬磊所述），因當局將放寬貨幣政策，或在短期內實行寬鬆的貨

幣或財政政策，而這些措施均會利好債券價格。

就目前來說，該行專注於確信度高的企業。雖然該行會評估潛在關稅可對它們產生什麼影響

，但該行更加關注其更具吸引力的估值水平。當前該行認為該情況不足為懼，甚至可提供潛在買

入機會，尤其是在投資級別債券方面。（ｈｏ）

