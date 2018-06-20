【貿易開戰】信安：若貿易磨擦升溫，最終或導致全球經濟增長下降

《環富通基金頻道２０日專訊》中美貿易緊張態勢加劇，美國總統特朗普威脅可能再向

２０００億美元中國貨品加徵１０％關稅，引發市場憂慮。信安環球投資（香港）投資組合策略

基金經理陳廣泰（Ｂｉｎａｙ Ｃｈａｎｄｇｏｔｈｉａ）指出，如果貿易摩擦進一步升溫，央

行或會考慮到經濟增長可能放緩而放緩金融狀況。

陳廣泰表示，如果關稅之事能到此為止，對投資市場不會造成長遠影響。然而如果擴展到全

球貿易貨物，則會增加貿易成本，最終可能導致全球經濟增長下降，並且由於商品、服務和勞動

力流動受限而導致效率低下。

他續指，除了中美關係，北美自由貿易協定（ＮＡＦＴＡ）的談判進展對市場同樣重要，如

果ＮＡＦＴＡ的談判破裂，而中美兩國之間不能像前幾周前般達成共識，可能導致市場持續疲弱

。



＊中港股市估值不貴＊



然而，如果從亞洲股票的角度來看，中港股市是過去１２－１８個月的大贏家，今次雖然受

到關稅和持續的負面消息，引致股市大幅下跌，但並沒有出現恐慌混亂；而且目前中港股票估值

不算昂貴，意味股價下跌幅度不會太大，及後會或觸發重新估值；事實上，在今一輪貿易摩擦中

，中美雙方都想在談判桌上取得上風，最終可能令事態惡化（此為基本假設情況），若持續至某

個階段，則全球央行（包括美國聯儲局）將會因考慮到新的貿易動態導致經濟增長放緩，而開始

放寬全球金融狀況，此將緩解過去１２個月中市場感受到的明顯收緊。

整體而言，陳廣泰相信未來市場會比較波動，投資者應該按其承受市場波動的能力和意願，

作為配置風險，以達成其長期投資目標。（ｈｏ）

