  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/06/2018 16:10

港股反彈２２８點收２９６９６終止四連跌，三萬點關變成阻力位

　
　　《經濟通通訊社２０日專訊》中美貿易戰憂慮下，港股昨日急跌８４１點穿２９５００，今
日稍為反彈，惟未能收復３００００點大關。
　　美國總統特朗普持續對中國就貿易問題上施壓，美股隔晚（１９日）顯著下挫，道指跌
２８７點或１﹒１５％，收報２４７００點。港股今早僅高開１０點報２９４７８點，隨後反覆
下跌６１點報２９４０６，逼近２５０天線（約２９２６８點）。隨著Ａ股反彈，美國道指期貨
回升，港股在早市末段回勇，午後升幅擴大，一度高見２９９４４升４７６點，惟３００００關
轉為阻力位。港股最終收２９６９６升２２８點或０﹒７７％，終止四連跌。主板成交
１０９８﹒２６億元減少２８﹒２１％。
　　國企指數收報１１５０５，升０﹒１１％或升１２點。滬指昨日收跌１１４點，今日輕微反
彈７點或０﹒２７％，收報２９１５。

＊重磅股回勇旺旺領漲，上證爭持中資金融股受累＊

　　５０隻恆指成分股中，３９隻上升，１０隻下跌，１隻持平。
　　重磅股今日回勇，騰訊（００７００）升０﹒８６％，收報４００﹒２元，重回４００元關
口。友邦（０１２９９）發力漲２﹒４５％，報６９﹒０５元。匯控（００００５）升
０﹒８％報７５﹒２元。中移動（００９４１）升０﹒２２％報６９﹒４元，集團公布５月４Ｇ
上客已回復正增長。
　　中美貿易戰前景黯淡，消費股受捧，旺旺（００１５１）升３﹒８０％，報７﹒３７元，收
復５０天線（７﹒１６０元），為今日最佳藍籌。蒙牛（０２３１９）連跌四日累後，今日反彈
３﹒７３％，報２７﹒８元，收復５０天線（２７﹒４４２元），為升幅第二大藍籌股。
　　上證昨日急瀉，今日於二千九關爭持，中資金融股普遍表現欠佳，平保（０２３１８）軟
０﹒３９％，報７６﹒８元；國壽（０２６２８）升０﹒２３％，報２１﹒４元；建行
（００９３９）跌０﹒２７％，報７﹒５３元；工行（０１３９８）跌０﹒１６％，報６﹒１３
元；農行（０１２８８）跌１﹒０３％，報３﹒８３元；中行（０３９８８）則升０﹒２５％，
報３﹒９７元。
　　萬洲國際（００２８８）未擺脫貿易戰影響，跌１﹒３６％報６﹒５５元，為跌幅最大藍籌


＊中興連日跌後首反彈兩成，大行唱好賭股全線升＊

　　市傳中興（００７６３）與美國仍在處理託管協議，以求解除禁令。中興亦澄清美參院版本
法案還需與眾院協調，目前仍非美國法律。中興復牌多日後今日首反彈，全日收升２０％報
１１﹒８２元。其他手機設備股亦見回升，瑞聲科技（０２０１８）升０﹒７７％，報
１１７﹒２元；舜宇（０２３８２）反彈１﹒１６％，報１５７﹒１元；比亞迪電子
（００２８５）更升４﹒４５％，報１１﹒７４元。
　　日本眾議院通過賭場法案，法案最快於本周再交由參議院審議。彈珠機股炒起日本開賭概念
，ＮＩＲＡＫＵ（０１２４５）升２２﹒０３％，報０﹒７２元。ＤＹＮＡＭ（０６８８９）升
　　上周澳門博彩收入高過預期，匯豐野村唱好博彩股，帶動濠賭股全線上揚。新濠
（００２００）升８﹒６９％，報２５﹒６５元，重上百日線（２４﹒８０３元）。永利澳門
（０１１２８）升１﹒６９％，報２７﹒０５元；銀娛（０００２７）升２﹒３４％，報
６３﹒５５元；澳博（００８８０）急升６﹒１７％，報１０﹒３２元；美高梅（０２２８２）
升１﹒４８％，報２０﹒５５元。（ｅｃ、ｋｚ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
FOCUS20/06/2018
【FOCUS】官媒籲「老鄉別跑」 「韭菜」宜獨立思考
中國故事20/06/2018
獨角獸潮響號角 藥明康德東山再起
剖析天下20/06/2018
美俄沙特 同撐增產
剖析天下20/06/2018
美加息 歐退市 銀行反見熊市？
剖析天下20/06/2018
聯儲局加息步伐 或將加快
國際動態20/06/2018
默克爾接盟友通牒 急解難民問題
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【eatigo X DIVA Channel ‧ Wednesday Treat】賞 東隅酒店雙人下午茶

【etnet Bonus賞你】法定古蹟『景賢里』開放日入場券

活動花絮【etnet社創SolN】有種‧味道之容易吞嚥端午粽工作坊

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN