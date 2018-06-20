港股反彈２２８點收２９６９６終止四連跌，三萬點關變成阻力位



《經濟通通訊社２０日專訊》中美貿易戰憂慮下，港股昨日急跌８４１點穿２９５００，今

日稍為反彈，惟未能收復３００００點大關。

美國總統特朗普持續對中國就貿易問題上施壓，美股隔晚（１９日）顯著下挫，道指跌

２８７點或１﹒１５％，收報２４７００點。港股今早僅高開１０點報２９４７８點，隨後反覆

下跌６１點報２９４０６，逼近２５０天線（約２９２６８點）。隨著Ａ股反彈，美國道指期貨

回升，港股在早市末段回勇，午後升幅擴大，一度高見２９９４４升４７６點，惟３００００關

轉為阻力位。港股最終收２９６９６升２２８點或０﹒７７％，終止四連跌。主板成交

１０９８﹒２６億元減少２８﹒２１％。

國企指數收報１１５０５，升０﹒１１％或升１２點。滬指昨日收跌１１４點，今日輕微反

彈７點或０﹒２７％，收報２９１５。



＊重磅股回勇旺旺領漲，上證爭持中資金融股受累＊



５０隻恆指成分股中，３９隻上升，１０隻下跌，１隻持平。

重磅股今日回勇，騰訊（００７００）升０﹒８６％，收報４００﹒２元，重回４００元關

口。友邦（０１２９９）發力漲２﹒４５％，報６９﹒０５元。匯控（００００５）升

０﹒８％報７５﹒２元。中移動（００９４１）升０﹒２２％報６９﹒４元，集團公布５月４Ｇ

上客已回復正增長。

中美貿易戰前景黯淡，消費股受捧，旺旺（００１５１）升３﹒８０％，報７﹒３７元，收

復５０天線（７﹒１６０元），為今日最佳藍籌。蒙牛（０２３１９）連跌四日累後，今日反彈

３﹒７３％，報２７﹒８元，收復５０天線（２７﹒４４２元），為升幅第二大藍籌股。

上證昨日急瀉，今日於二千九關爭持，中資金融股普遍表現欠佳，平保（０２３１８）軟

０﹒３９％，報７６﹒８元；國壽（０２６２８）升０﹒２３％，報２１﹒４元；建行

（００９３９）跌０﹒２７％，報７﹒５３元；工行（０１３９８）跌０﹒１６％，報６﹒１３

元；農行（０１２８８）跌１﹒０３％，報３﹒８３元；中行（０３９８８）則升０﹒２５％，

報３﹒９７元。

萬洲國際（００２８８）未擺脫貿易戰影響，跌１﹒３６％報６﹒５５元，為跌幅最大藍籌

。



＊中興連日跌後首反彈兩成，大行唱好賭股全線升＊



市傳中興（００７６３）與美國仍在處理託管協議，以求解除禁令。中興亦澄清美參院版本

法案還需與眾院協調，目前仍非美國法律。中興復牌多日後今日首反彈，全日收升２０％報

１１﹒８２元。其他手機設備股亦見回升，瑞聲科技（０２０１８）升０﹒７７％，報

１１７﹒２元；舜宇（０２３８２）反彈１﹒１６％，報１５７﹒１元；比亞迪電子

（００２８５）更升４﹒４５％，報１１﹒７４元。

日本眾議院通過賭場法案，法案最快於本周再交由參議院審議。彈珠機股炒起日本開賭概念

，ＮＩＲＡＫＵ（０１２４５）升２２﹒０３％，報０﹒７２元。ＤＹＮＡＭ（０６８８９）升

上周澳門博彩收入高過預期，匯豐野村唱好博彩股，帶動濠賭股全線上揚。新濠

（００２００）升８﹒６９％，報２５﹒６５元，重上百日線（２４﹒８０３元）。永利澳門

（０１１２８）升１﹒６９％，報２７﹒０５元；銀娛（０００２７）升２﹒３４％，報

６３﹒５５元；澳博（００８８０）急升６﹒１７％，報１０﹒３２元；美高梅（０２２８２）

升１﹒４８％，報２０﹒５５元。（ｅｃ、ｋｚ）

