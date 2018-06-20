《經濟通通訊社２０日專訊》港鐵（０００６６）沙中線紅磡站、土瓜灣站及會展站均被揭
發出多個工程問題。立法會鐵路事宜小組委員會主席田北辰表示難以接受今次事件，會盡能力說
服政府和港鐵人員出席委員會會議，若他們不出席委員會，除非特首宣布成立的獨立調查委員會
會調查全部工程事件，否則是逼著立法會考慮引用特權法傳召他們。
田北辰認為，政府和港鐵是欠立法會一個交代，即使他們已在記者會說明過事件，政府及港
鐵都應尊重立法會，至少走一次程序到立法會向議員交代。（ｃｗ）
20/06/2018 17:07
【港鐵頭痕】田北辰稱政府和港鐵須到立會作交代，否則或用特權法
《經濟通通訊社２０日專訊》港鐵（０００６６）沙中線紅磡站、土瓜灣站及會展站均被揭
發出多個工程問題。立法會鐵路事宜小組委員會主席田北辰表示難以接受今次事件，會盡能力說
服政府和港鐵人員出席委員會會議，若他們不出席委員會，除非特首宣布成立的獨立調查委員會
會調查全部工程事件，否則是逼著立法會考慮引用特權法傳召他們。
田北辰認為，政府和港鐵是欠立法會一個交代，即使他們已在記者會說明過事件，政府及港
鐵都應尊重立法會，至少走一次程序到立法會向議員交代。（ｃｗ）
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