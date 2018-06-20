【Ａ股護航】易鋼：Ａ股波動受情緒影響，人行將把握好去槓桿力度

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》滬深股市昨（１９日）暴跌，滬綜指下跌

３﹒７８％，人行行長易綱對此回應稱，第一，金融市場波動受多種因素影響，１９日股市出現

波動，主要受情緒影響，周邊股市也都出現一定程度的下跌。既然是市場，就會有漲有跌，投資

者應該保持冷靜，理性看待。

第二，當前中國經濟基本面良好，經濟增長的韌性增強，總供求更加平衡，增長動力加快轉

換，今年以來人民幣是少數對美元升值的貨幣之一。基於這樣的經濟基本面，中國的資本市場有

條件健康發展，對此充滿信心。



＊有條件和空間應對貿易摩擦，人行將保持流動性合理穩定＊



第三，近年來，內需對中國經濟的拉動不斷上升，貿易依存度已從２００６年的６４％下降

到去年的３３％，低於４２％的世界平均水平，經常項目順差佔ＧＤＰ的比例也從２００７年的

約１０％下降到去年的１﹒３％，中國經濟應對外部衝擊的能力不斷增強。中國是一個有１３億

多人口的大市場，經濟內生潛力巨大，有充分的條件和空間應對好各種貿易摩擦。

第四，人民銀行始終高度重視外部衝擊的影響，將前瞻性地做好相關政策儲備，綜合運用各

種貨幣政策工具，保持流動性合理穩定，把握好結構性去槓桿的力度和節奏，促進經濟平穩健康

發展，守住不發生系統性金融風險的底線。

