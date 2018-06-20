【小米上市】申萬：小米港股上市助「擠泡沫」有利ＣＤＲ定價合理

《經濟通通訊社２０日專訊》申萬宏源發布報告指，自去年１１月以來，在港上市的內地新

經濟企業，普遍遭遇上市後的大幅下跌甚至破發。包括易鑫、眾安等６隻在港上市新經濟企業中

，已有４隻破發，最新股價平均破發率３４％。

申萬宏源認為，小米集團選擇先在香港上市再發行ＣＤＲ，其發行定價經過市場更充分的「

檢驗」後，有助於「擠泡沫」，從而有利於未來ＣＤＲ更合理定價。（ｌｃ）

