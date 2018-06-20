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即市新聞

20/06/2018 14:22

【Ａ股護航】機構：人行寬鬆信號及股市估值低，大盤殺跌空間有限

　　《經濟通通訊社２０日專訊》受中美貿易戰等多重因素影響，Ａ股在端午節假期後連續震盪
調整，滬綜指昨日（１９日）更下跌３﹒７８％，兩市逾千股跌停。多家機構發聲認為，當前國
內宏觀經濟相對穩定，股市運行的有利因素並未改變，大盤已進入底部區間，進一步殺跌空間有
限。

＊人行釋積極信號，外資加速流入Ａ股＊

　　前海開源首席經濟學家楊德龍表示，儘管市場大幅波動，但仍有積極信號釋放，如人行宣布
在貨幣政策方面保持中性，要適當寬鬆來應對外部沖擊，這對於市場資金面也是一個改善。
　　他強調，在目前大盤跌破３０００點的情況下，外資其實是加速在流入Ａ股市場。根據統計
，近兩個月外資流入Ａ股市場超過１２００億元，５月份就流入了５００多億，創月度流入量新
高。外資是從公司基本面以及中長期角度來進行投資的，外資的大量流入表明很多個股已經跌出
了價值，他們願意在這時抄底優質個股。

＊股市估值較低，大盤已進入底部區間＊

　　中航信托宏觀策略總監吳照銀認為，目前股市的估值已經較低，絕對估值已經低於２０１６
年初由於股市熔斷形成的２６３８點水平。儘管估值在短期內不能決定股市的漲跌幅度，但從較
長時間來看，股市的估值大致能反映市場的安全和風險程度。他指，鑒於今年上半年上市公司的
整體盈利仍然增長，加之目前股市的估值較低，因此判斷當前大盤已進入底部區間。（ｂｉ）

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