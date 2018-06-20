【貿易開戰】瑞銀：貿戰升溫加劇市場波動，惟對全球經濟影響有限

《經濟通通訊社２０日專訊》美國總統特朗普１８日指示其貿易代表擬定２０００億美元中

國商品清單，計劃對這些商品徵收１０％的關稅。特朗普還威脅，如果中國進行反制，將對另外

２０００億美元的中國商品加徵關稅，最終結果可能會對４５００億美元的中國商品徵稅，這幾

乎是２０１７年美國從中國進口的總金額。中美貿易戰升溫，進而傷及全球經濟增長與股市的擔

憂再起。

瑞銀財富管理投資總監發表「貿易爭端硝煙再起」報告表示，中美貿易摩擦升溫及其引發的

報復措施在短期內不太可能平息，依然維持基準情景，即最終將對現有貿易協定重新進行談判，

中美之間將達成新協議。雙方針鋒相對的關稅舉措還將持續，但對全球經濟的影響有限。

報告認為，按雙方已公布的關稅措施計，兩國ＧＤＰ都可能因此而減少約０﹒１％或更小，

美國通膨率也可能上升無足輕重的２－３個基點。不過，如果美國確實要對４５００億美元的中

國商品徵稅，則影響會上升。

美國經濟成長在今年第一季表現平平，但目前已開始加速。全球增長仍高於長期趨勢水平，

預期全球股票有望繼續走高。過去幾個月來貿易摩擦對股市的影響有限，反映出關稅對經濟的影

響甚微。然而，儘管經濟受到的直接影響可能不大，但由於美國推出進一步舉措的時間不確定，

可能導致市場波動加劇，因此投資者仍需密切關注事態發展。（ｂｉ）

