《廣匯論勢－鄭廣復》歐元相對英鎊強韌

《廣匯論勢》中美「準貿易戰」升級，中國宣布向美國進口商品加徵對等關稅後，特朗普隨

即向美國貿易代表向總值２０００億美元的中國進口商品徵收額外的１０％關稅來回應，而中國

亦擬擴大向美國進口商品徵收等值關稅，而狂人特朗普警告，若然中國夠膽還擊，美國向中國進

口商品徵收關稅的商品額度將會再加２０００億美元，令總徵收關稅商品總額達到４５００億美

元。

特朗普為一己私欲（中期選），採取這種霸權行為令人氣憤，情況就如，我現在要打你，你

不得還手，否則打多兩拳！中國此刻更不能退讓半步。雖然有外國傳媒認為，由於美國向中國出

口的商品總額，不及其對中國進口的商品總額，故在雙方不斷加碼回應時，中國的彈藥將不及美

國。數據顯示，２０１７年，美國對中國出現３７５０億美元貿易逆差，因為美國對中國出口總

額為１３００億美元，對中國的進口則達到５０６０億美元，而主要進口商品為消費電子商品、

成衣及機械，但這些商品都是由美國製造商將物料輸入中國，利用中國的低組裝成本去完成製造

品後運回美國售賣。然而，這些商品就被計入中國的出口商品類別，特朗普不可能不知（否則他

真的就是白痴）。



＊中國沒有打貿易戰本錢嗎？＊



若美國要縮小貿赤，可以減少對中國的進口，但在上述情況下根本不可能。不過，中國最終

是否沒有反擊能力？未必！既然有大量美國企業（粗略估計約有３２２家）以中國作為生產基地

，例如ＡＴ＆Ｔ、ＧＥ、Ｊｏｈｎｓｏｎ＆Ｊｏｈｎｓｏｎ、Ｊ﹒Ｃ﹒Ｐｅｎｎｙ’ｓ、

Ｈｏｍｅ Ｄｅｐｏｔ、Ｓｈｅｌｌ Ｏｉｌ、Ｗｅｓｔｅｒｎ Ｄｉｇｉｔａｌ等。中國要反

擊並不限於對從進口的製造品徵收關稅，而是可以針對美國企業進口的組件徵稅，就如美國向進

口鋼鋁徵稅一樣，至於理由，連特朗普都可以想出加關稅的藉口，中國難度不可以？

美元近期的強勢，其一主要是受到聯儲局今年傾向加快加息步伐，以及歐洲央行上周議息後

未如市場預期在今年９月底結束買債計劃。不過，歐洲央行既已公布了退市時間表（今年１２月

底結束買債計劃），歐元匯價回升只是時間問題。特朗普人格分裂，隨時在１１月大選突然宣布

與主要貿易國達成雙贏協議，以為其在中期選爭取選票。

歐元兌美元上周以穿頭破腳大陰燭下跌，短期以１﹒１５為重要支持，倘若失守，匯價傾向

下試１﹒１３４０，相反，守穩該位可望呈雙底反彈，再次挑戰１﹒１９；另一邊廂的英鎊亦受

到影響，匯價跌穿１﹒３２００，周二（１９日）曾低見１﹒３１５１，現已失守江恩４５度角

，下一目標將為水平角的１﹒２９８７。



＊白銀可博反彈上１６﹒６美元＊



金價一如預期，讓散戶以為仍然處於上落市，結果插穿１２８０美元支持，昨天低見

１２７０﹒５美元後才略為反彈，目前以１２８０及１３０３美元為主要阻力，即市反彈阻力為

１２９０美元。仍然不相信金價將會進一步下跌投資者必須作好風險管理，目前仍有超過５５％

散戶持有黃金長倉，反映金價進一步下跌的風險仍高，我仍然相信，金價要跌至１２４５或

１２３９﹒６５美元才有望回穩。銀價上周四（１４日）高見１７﹒３２美元後急挫，且未能突

破４月１９日的高位１７﹒３５美元，如今仍然維持在１６﹒２０美元以上呈橫行格局，要博反

彈此其時也，並訂止損在１６﹒１０甚至１６﹒００美元以下，目標１６﹒６０美元。

《金道集團投資研究主管 鄭廣復》

