【Ａ股護航】滬指轉勢倒升０﹒２％重上二千九，深成指升０﹒９％

《經濟通通訊社２０日專訊》人行及官媒紛紛出口術安撫市場，Ａ股市場午後轉勢，滬綜指

倒升０﹒１５％，報２９１２﹒２２點，重上２９００點關口，滬深３００指數升０﹒３１％，

深成指升０﹒８６％。上海Ｂ股升０﹒８６％，深圳Ｂ股升０﹒８％。

加拿大皇家銀行亞洲外匯策略主管Ｓｕｅ Ｔｒｉｎｈ於報告中表示，在中國央行發布工

作論文後，人下調存準率似乎近在眼前。他估計，下半年累計降準至少２００個基點，足以維持

流動性「穩定」。（ｅｎ）

