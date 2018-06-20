《經濟通通訊社２０日專訊》人行及官媒紛紛出口術安撫市場，Ａ股市場午後轉勢，滬綜指
倒升０﹒１５％，報２９１２﹒２２點，重上２９００點關口，滬深３００指數升０﹒３１％，
深成指升０﹒８６％。上海Ｂ股升０﹒８６％，深圳Ｂ股升０﹒８％。
加拿大皇家銀行亞洲外匯策略主管Ｓｕｅ Ｔｒｉｎｈ於報告中表示，在中國央行發布工
作論文後，人下調存準率似乎近在眼前。他估計，下半年累計降準至少２００個基點，足以維持
流動性「穩定」。（ｅｎ）
20/06/2018 13:27
【Ａ股護航】滬指轉勢倒升０﹒２％重上二千九，深成指升０﹒９％
《經濟通通訊社２０日專訊》人行及官媒紛紛出口術安撫市場，Ａ股市場午後轉勢，滬綜指
倒升０﹒１５％，報２９１２﹒２２點，重上２９００點關口，滬深３００指數升０﹒３１％，
深成指升０﹒８６％。上海Ｂ股升０﹒８６％，深圳Ｂ股升０﹒８％。
加拿大皇家銀行亞洲外匯策略主管Ｓｕｅ Ｔｒｉｎｈ於報告中表示，在中國央行發布工
作論文後，人下調存準率似乎近在眼前。他估計，下半年累計降準至少２００個基點，足以維持
流動性「穩定」。（ｅｎ）
|FOCUS20/06/2018
【FOCUS】官媒籲「老鄉別跑」 「韭菜」宜獨立思考
|中國故事20/06/2018
獨角獸潮響號角 藥明康德東山再起
|剖析天下20/06/2018
美俄沙特 同撐增產
|剖析天下20/06/2018
美加息 歐退市 銀行反見熊市？
|剖析天下20/06/2018
聯儲局加息步伐 或將加快
|國際動態20/06/2018
默克爾接盟友通牒 急解難民問題
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰