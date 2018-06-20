【Ａ股護航】當局呵護見功，滬指午後反彈收升０﹒３％創板升１％

《經濟通通訊社２０日專訊》受中美貿易戰升溫等多重負面消息拖累，Ａ股昨日（１９日）

大跌３﹒８％，創近兩年新低。人行及官媒今日即出口術謢航，四大官媒喊話指Ａ股不具備持續

大跌基礎，人行行長易綱更呼籲理性看待股市波動，並承諾綜合運用各種貨幣政策工具，保持流

動性合理穩定。多家私募及專家機構亦加入唱好，在一片維穩聲下，Ａ股下午終反彈回升，終結

四連跌。

滬深兩市今早仍雙雙低開，滬綜指再失守２９００點，盤中跌幅更一度擴大至逾１％，不過

午後在釀酒、醫藥保健、環保及鋼鐵股拉升下，大盤轉勢全線反彈，滬指重上２９００點，滬綜

指全日收升０﹒２７％，報２９１５﹒７３點，深成指升０﹒９２％，報９５０１﹒３４點，創

業板升１﹒０８％。

人行繼續釋放流動性，惟規模少於昨日，今日進行１０００億元（人民幣．下同）逆回購，

淨投放４００億元，由於正值季末疊加稅期，資金面沒紓緩，Ｓｈｉｂｏｒ近全線升。滬深兩市

全日成交額３４８２億元，較昨日大減２６﹒５％。



＊釀酒及醫藥股拉升，航空股受壓＊



釀酒板塊大升，順鑫農業（深：０００８６０）漲７﹒７％，今世緣（滬：６０３３６９）

升近５％，伊力特（滬：６００１９７）漲逾６％，貴州茅台（滬：６００５１９）升３﹒５％

。

醫藥及醫療保健股午後發力拉升，大理藥業（滬：６０３９６３）漲停，健康元

（滬：６００３８０）漲逾９％，東北製藥（深：０００５９７）漲逾５％。

生態環境部副部長趙英民表示，國務院常務會議已通過《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》，

一眾環保概念股午後拉升，綠色動力（滬：６０１３３０）上市以來連續７個漲停，偉明環保（

滬：６０３５６８）飆升８﹒８％，東江環保（深：００２６７２）漲６％。

中美貿易戰升溫，人幣中間價今報６﹒４５８６，為１月１２日以來最低，較上日大跌

３５１點子，跌幅創逾４個月最大。人民幣貶值的壓力下，對於美元債務較重的航空股構成負面

影響，東航（滬：６００１１５）、南航（滬：６０００２９）及國航（滬：６０１１１１）跌

逾３％。（ｂｉ）



表列滬深股市主要指數



收市 升╱跌 成交金額

（點） （％） （億元人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬深３００指數 ３６３５﹒４４ ＋０﹒４０



上證綜合指數 ２９１５﹒７３ ＋０﹒２７ １５３３﹒００

深證綜合指數 １６１２﹒６０ ＋１﹒１６ １９４９﹒００



上證Ｂ股指數 ２８９﹒９０ ＋１﹒０１ １﹒３９

深證Ｂ股指數 １０７４﹒２４ ＋１﹒１６ １﹒１９



上證１８０指數 ７８５５﹒６３ ＋０﹒１０

上證３８０指數 ４７９９﹒３７ ＋１﹒３３



深證成份指數 ９５０１﹒３４ ＋０﹒９２

中小創新指數 １８６１﹒４２ ＋１﹒２６

深圳創業板指數 １５６３﹒７９ ＋１﹒０８

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

