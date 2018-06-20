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即市新聞

20/06/2018 15:06

【Ａ股護航】當局呵護見功，滬指午後反彈收升０﹒３％創板升１％

　　《經濟通通訊社２０日專訊》受中美貿易戰升溫等多重負面消息拖累，Ａ股昨日（１９日）
大跌３﹒８％，創近兩年新低。人行及官媒今日即出口術謢航，四大官媒喊話指Ａ股不具備持續
大跌基礎，人行行長易綱更呼籲理性看待股市波動，並承諾綜合運用各種貨幣政策工具，保持流
動性合理穩定。多家私募及專家機構亦加入唱好，在一片維穩聲下，Ａ股下午終反彈回升，終結
四連跌。
　　滬深兩市今早仍雙雙低開，滬綜指再失守２９００點，盤中跌幅更一度擴大至逾１％，不過
午後在釀酒、醫藥保健、環保及鋼鐵股拉升下，大盤轉勢全線反彈，滬指重上２９００點，滬綜
指全日收升０﹒２７％，報２９１５﹒７３點，深成指升０﹒９２％，報９５０１﹒３４點，創
業板升１﹒０８％。
　　人行繼續釋放流動性，惟規模少於昨日，今日進行１０００億元（人民幣．下同）逆回購，
淨投放４００億元，由於正值季末疊加稅期，資金面沒紓緩，Ｓｈｉｂｏｒ近全線升。滬深兩市
全日成交額３４８２億元，較昨日大減２６﹒５％。　

＊釀酒及醫藥股拉升，航空股受壓＊

　　釀酒板塊大升，順鑫農業（深：０００８６０）漲７﹒７％，今世緣（滬：６０３３６９）
升近５％，伊力特（滬：６００１９７）漲逾６％，貴州茅台（滬：６００５１９）升３﹒５％

　　醫藥及醫療保健股午後發力拉升，大理藥業（滬：６０３９６３）漲停，健康元
（滬：６００３８０）漲逾９％，東北製藥（深：０００５９７）漲逾５％。
　　生態環境部副部長趙英民表示，國務院常務會議已通過《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》，
一眾環保概念股午後拉升，綠色動力（滬：６０１３３０）上市以來連續７個漲停，偉明環保（
滬：６０３５６８）飆升８﹒８％，東江環保（深：００２６７２）漲６％。
　　中美貿易戰升溫，人幣中間價今報６﹒４５８６，為１月１２日以來最低，較上日大跌
３５１點子，跌幅創逾４個月最大。人民幣貶值的壓力下，對於美元債務較重的航空股構成負面
影響，東航（滬：６００１１５）、南航（滬：６０００２９）及國航（滬：６０１１１１）跌
逾３％。（ｂｉ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數

　　　　　　　　　　　　　　　收市　　　　　　　升╱跌　　　　　　成交金額
　　　　　　　　　　　　　　　（點）　　　　　　（％）　　　　　（億元人民幣）
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　滬深３００指數　　　３６３５﹒４４　　　＋０﹒４０　

　　　上證綜合指數　　　　２９１５﹒７３　　　＋０﹒２７　　　　１５３３﹒００
　　　深證綜合指數　　　　１６１２﹒６０　　　＋１﹒１６　　　　１９４９﹒００

　　　上證Ｂ股指數　　　　　２８９﹒９０　　　＋１﹒０１　　　　　　　１﹒３９
　　　深證Ｂ股指數　　　　１０７４﹒２４　　　＋１﹒１６　　　　　　　１﹒１９

　　　上證１８０指數　　　７８５５﹒６３　　　＋０﹒１０
　　　上證３８０指數　　　４７９９﹒３７　　　＋１﹒３３

　　　深證成份指數　　　　９５０１﹒３４　　　＋０﹒９２
　　　中小創新指數　　　　１８６１﹒４２　　　＋１﹒２６
　　　深圳創業板指數　　　１５６３﹒７９　　　＋１﹒０８
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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