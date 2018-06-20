《股林淘金－林家亨》港股短期跌勢收斂

《股林淘金》美國總統特朗普於周一發表聲明，表明將對價值２０００億美元的中國商品以

１０％的稅率加徵額外關稅，另外有消息傳出，美國早前跟中興通訊（００７６３）達成的和解

協議或會觸礁，受到上述的消息影響。美國股市昨天（１９日）跟隨環球股市下跌，道指最低曾

跌超過４００點，最後跌幅收窄，資金由於避險情緒升溫而流向債市，令美國國債息率下跌。



但筆者認為，昨天股市已充分反映了中美貿易戰的消息，預計短期中美股市之跌幅會有所收

斂。現時恆指正處於２００天移動平均線及２５０天線之間，預計恆指短期會在此區間窄幅上落

。港股經過近期的調整後，現階段估值開始變得吸引。除了績優藍籌股如騰訊（００７００）和

友邦（０１２９９）外，昨天跌幅過大的股份包括有北京首都機場（００６９４），及個別內房

股等，投資者亦可以分階段吼低吸納，作中長線投資之用。



＊內房股可分注低吸＊



雖然中美貿易摩擦持續升溫令不少板塊受到影響，但內房股的影響卻是相對輕微，加上早前

中國房地產諮詢機構發布最新統計數據顯示，首十家成績最好的內地地產發展商平均銷售增長亦

高達三成。因此，筆者相信內房股長線仍會平穩增長。藍籌內房股雖然近年升幅比較慢，主要是

因為國營內地地產發展商的發展方針比較保守，但在波動市之中相對穩定。投資者不妨留意一些

股價相對落後的內房股。



中國海外發展（００６８８）便是其中之一。集團的主要業務是物業發展及投資、樓宇及土

木建築、基礎工程及項目管理、房地產代理及管理，以及基建項目投資。在城鎮化的大前提下，

相信中國房地產仍有剛性需求。集團於２０１７年上半年營業額只上升了１﹒２％，但毛利卻升

了５﹒１％至３２﹒９％，因此純利為４０７﹒７億元，同比增幅１０﹒１％。



除了藍籌內房股外，民營內房股天譽置業（０００５９）亦可以留意。集團於２０１７年純

利大升５倍至５﹒０５億元人民幣。雖然近日內地地價持續上升，集團早前宣布以４８億元人民

幣購入重慶商住項目發展權，現時天譽置業在國內仍有六項房地產發展項目，總可建面積為

３６６萬平方米和總可售面積為２９５萬平方米，撇除已簽合同，剩下可售的面積亦高達２０２

萬平方米，項目儲備充足，有利集團長遠持續發展，投資者可以留意。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



※ 筆者持有騰訊股份（０７００）

