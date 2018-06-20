【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市小跌８點子，報６﹒４７５１

《經濟通通訊社２０日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒４５８６，較上個交易日跌

３５１點子，跌幅創逾４個月最大。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開８點子，報６﹒４７５１，上個交易日即期匯

率收盤報６﹒４７４３。（ｌｃ）

