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即市新聞

20/06/2018 09:36

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市小跌８點子，報６﹒４７５１

　　《經濟通通訊社２０日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒４５８６，較上個交易日跌
３５１點子，跌幅創逾４個月最大。
　　人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開８點子，報６﹒４７５１，上個交易日即期匯
率收盤報６﹒４７４３。（ｌｃ）

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