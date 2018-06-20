【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收升２８點子，報６﹒４７１５

《經濟通通訊社２０日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒４７１５，

較上個交易日４時３０分收盤價反彈２８點子。全日在６﹒４７９６至６﹒４６３９之間波動。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現升２０點子，報６﹒４７５２。

今日人民幣兌一美元中間價報報６﹒４５８６，較上個交易日大跌３５１點子，跌幅創逾四

個月最大。（ｌｃ）

