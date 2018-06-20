【擁抱新經濟】報道指６隻獨角獸基金規模超千億，２家超２００億

《經濟通通訊社２０日專訊》備受市場關注的６隻戰略配售基金已正式結束第一階段針對個

人投資者（發行期為６月１１日至１５日），以及第二階段針對機構投資者（發行期為６月１９

日）的募集期，意味著這６隻獨角獸基金成立在即。

據《中國基金報》消息指，６隻戰略配售基金的合計募集金額或已超過１０００億，而單隻

基金的規模已經超過１００億，２隻基金規模或超２００億。（ｂｉ）

