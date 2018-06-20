《經濟通通訊社２０日專訊》國際清算銀行（ＢＩＳ）數據顯示，５月人民幣實際有效匯率
指數升０﹒７４％至１２７﹒２６，三個月來重回１２７關口上方，上月修正後為升０﹒３７％
。
５月人民幣名義有效匯率指數升１﹒１６％至１２４﹒５２，創２８個月新高，上月修正後
為升０﹒９１％。（ｂｉ）
20/06/2018 19:03
【聚焦人幣】ＢＩＳ：人民幣５月名義有效匯率創２８個月新高
《經濟通通訊社２０日專訊》國際清算銀行（ＢＩＳ）數據顯示，５月人民幣實際有效匯率
指數升０﹒７４％至１２７﹒２６，三個月來重回１２７關口上方，上月修正後為升０﹒３７％
。
５月人民幣名義有效匯率指數升１﹒１６％至１２４﹒５２，創２８個月新高，上月修正後
為升０﹒９１％。（ｂｉ）
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