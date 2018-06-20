【ＦＯＣＵＳ】官媒籲「老鄉別跑」，「韭菜」宜獨立思考

【ＦＯＣＵＳ】狂人侵侵將對中國商品加徵關稅叫價增至「破天荒」的２５００億美元，用

了近兩年時間一度艱難收復３４００點的Ａ股，短短一日即重返家鄉，滬綜指周二（１９日）重

挫３﹒８％失守３０００關，１０２３隻個股跌停彷彿股災重臨。

中證監至今噤聲，「央媽」卻第一時間喊話。人民銀行行長易綱強調，股市波動主要受情緒

影響，當前中國經濟基本面良好，資本市場有條件健康發展。內地四大證券報今日（２０日）亦

齊於頭版發表評論指，Ａ股不具備大跌基礎，惟滬綜指周三開盤再失守２９００關，或顯示官媒

們「老鄉別跑」的呼聲再難打動一眾「韭菜」（韭菜生命力旺盛，被內地股民用來形容買股票，

買了套、套了割、割了買，反反復復損失慘重的散戶）」。



＊Ａ股難言見底，「南水」忌憚接盤＊



回顧Ａ股歷史上４次跌穿３０００點後均錄持續回調。其中最近一次２０１６年１月１３日

穿三千關後，滬指在此後一個月續跌逾８﹒５％。內地５月經濟表現疲軟，加上金融去槓桿引發

債市頻現違約，１﹒４萬億債務更將於第三季迎來到期高峰，即使是連錄２９個交易日買入Ａ股

的「南水」也忌憚撈底，昨日淨賣出近２０億元人民幣。

南方東英資產管理基金經理Ｌｏｕｉｓ Ｌｕ就指，現在預言Ａ股觸底為時過早，特別是美

國尚未正式實施中國產品關稅和中國投資限制；隨著夏天繼續談判，預計會出現更多波動。交銀

國際首席策略師洪灝亦認為，如果貿易戰爭升級，中國以非常規方式反擊，事情可能會變得更糟

，不建議現時逢低吸納。

Ａ股進而２９００關不保，除了大挫散戶信心，亦加大高質押比例股票平倉風險。數據顯示

，截至１９日，有１３０隻月內跌幅逾２０％的股票質押比例超過５０％。



＊關注「獨角獸」基金最終認購規模＊



巧合的是，就在Ａ股周二暴跌之前，有「ＣＤＲ第一股」之稱的小米突然宣布延遲境內上市

，時機精準耐人尋味。隨著已結束募集的６隻「獨角獸」戰略配售基金料於周四（２１日）公布

最終認購規模，倘若遠低於１２００億人民幣的「縮水」目標，勢反映投資者對「獨角獸」是價

值投資還是泡沫估值的看法，亦將令小米臨場變陣的背後玄機愈來愈清晰。

最新消息稱，小米已將其估值下調至５５０億－７００億美元，儘管大幅低於此前盛傳的

１０００億美元，但去年智能手機收入佔比逾７０％，仍令其面臨到底是硬件公司還是新經濟公

司的質疑。

另據摩根士丹利測算，以小米２０１９年調整後預期盈利計，其市盈率應達２６﹒６至

３４﹒２倍，較蘋果公司同期市盈率１４﹒５倍最多高１﹒３５倍。市場人士就透露，估值偏高

令外資態度謹慎，小米的基石投資者幾乎被一眾中資包攬。

中美貿易戰令野蠻生長的Ａ股和野心勃勃的獨角獸突現原形，隨著降準放水聲音愈演愈烈，

散戶們是再次盲目衝鋒為國接盤，還是擦亮雙眼發現真正的價值投資，獨立思考應比相信官媒更

重要。《經濟通通訊社 俞瑾》

