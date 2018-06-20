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即市新聞

20/06/2018 09:42

《投資智慧－鄧聲興》北京首都機場（６９４）基本面不差

　　《投資智慧》中國民用航空局將取消民航發展基金用於首都機場（００６９４）、白雲機場
、航基股份（００３５７）等三家上市機場返還作企業收入處理政策。受消息影響，首都機場昨
（１９日）曾急跌近三成。政策調整將對集團未來收入產生一定程度的負面影響。按照集團對旅
客輸送量預期的初步測算，預計公司２０１８年收入將因此減少不超過１﹒２億元人民幣；相信
措施對明年集團收入仍有影響，但此項補貼取消非集團主要經營收入，事件屬一次性影響。另一
方面，此次政策對市場有一定調整作用，反映機場的實際經營狀況以及未來發展潛力。
　
　　目前內地民航基建仍在高速發展期，民航局公布去年民航固定資產投資總額達到
１８０６﹒９億，十三五期間，中國運輸機場還要續建３０個，新建４４個，改擴建１３９個，
遷建１９個。反映內地航空業仍然在增長期，隨著新機場落成及完善，有利提升行業的飛機使用
率及旅客輸送量。
　
　　集團近期的營運數據表現穩定，反映其主要業務仍持續增長。當中５月份首都機場的飛機起
降架次及旅客輸送量分別約為５﹒２１萬架次及８３４﹒９萬人次，按年分別增長約５％和
６﹒８％。累計今年首五個月飛機起降架次、旅客輸送量分別約為２５﹒３５萬架次及４，１３
７﹒４萬人次，比去年同期分別增長約４﹒２％和６﹒１％。基本面不太差。
《香港股票分析師協會主席　鄧聲興》
　
（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）

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