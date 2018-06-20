《ＥＴＦ動向－蕭曉婷》中興復牌引發市場擔憂，反向產品可對沖？

《ＥＴＦ動向》中興通訊（００７６３）（深：００００６３）承認共謀規避美國禁運規定

，向伊朗出售電訊設備。在美國商務部頒布禁令後，中興通訊停止了主要的業務運營。消息傳出

，中興通訊隨即停牌。

中興通訊自今年４月１７日停牌以來，事隔近兩個月終於在６月１３日復牌，開盤Ａ股即跌

停至２８﹒１８元。沒有１０％跌幅限制的Ｈ股暴跌約４１﹒５６％，收盤價僅１４﹒９６元，

截至６日１９日又跌了約３４﹒１６％，從１４﹒９６港元到９﹒８５元。

比如中興通訊６月１３日復牌的當天早上，你擔心中興通訊復牌暴跌會拖累恆生指數，你可

以在開盤就買入反向產品，來對沖指數下跌的風險。使用反向產品對沖，可以加強資產組合的防

守性，減少黑天鵝事件對現有資產組合的影響。

另外投資人也可以用這個方法，在指數高企或下跌風險顯現的時候，利用反向產品來對沖現

有的投資組合，而不用賣出手上的優質股票。除此之外，也可以單純的買入反向產品進行下跌趨

勢交易。

如果我們只是對某家公司強烈看好但對整個股市充滿不確定性，那麼我們就可以選擇買入股

票，同時利用反向產品來做空股票指數，也就是說我們成功對沖了股市波動的風險。

適當的運用好反向產品，助您控制風險，博取更高收益！

《三星資產運用（香港）ＥＴＦ業務銷售總管 蕭曉婷》

