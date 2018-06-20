  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/06/2018 15:04

《ＥＴＦ動向－蕭曉婷》中興復牌引發市場擔憂，反向產品可對沖？

　　《ＥＴＦ動向》中興通訊（００７６３）（深：００００６３）承認共謀規避美國禁運規定
，向伊朗出售電訊設備。在美國商務部頒布禁令後，中興通訊停止了主要的業務運營。消息傳出
，中興通訊隨即停牌。
　　中興通訊自今年４月１７日停牌以來，事隔近兩個月終於在６月１３日復牌，開盤Ａ股即跌
停至２８﹒１８元。沒有１０％跌幅限制的Ｈ股暴跌約４１﹒５６％，收盤價僅１４﹒９６元，
截至６日１９日又跌了約３４﹒１６％，從１４﹒９６港元到９﹒８５元。
　　比如中興通訊６月１３日復牌的當天早上，你擔心中興通訊復牌暴跌會拖累恆生指數，你可
以在開盤就買入反向產品，來對沖指數下跌的風險。使用反向產品對沖，可以加強資產組合的防
守性，減少黑天鵝事件對現有資產組合的影響。
　　另外投資人也可以用這個方法，在指數高企或下跌風險顯現的時候，利用反向產品來對沖現
有的投資組合，而不用賣出手上的優質股票。除此之外，也可以單純的買入反向產品進行下跌趨
勢交易。
　　如果我們只是對某家公司強烈看好但對整個股市充滿不確定性，那麼我們就可以選擇買入股
票，同時利用反向產品來做空股票指數，也就是說我們成功對沖了股市波動的風險。
　　適當的運用好反向產品，助您控制風險，博取更高收益！
《三星資產運用（香港）ＥＴＦ業務銷售總管　蕭曉婷》

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
FOCUS20/06/2018
【FOCUS】官媒籲「老鄉別跑」 「韭菜」宜獨立思考
中國故事20/06/2018
獨角獸潮響號角 藥明康德東山再起
剖析天下20/06/2018
美俄沙特 同撐增產
剖析天下20/06/2018
美加息 歐退市 銀行反見熊市？
剖析天下20/06/2018
聯儲局加息步伐 或將加快
國際動態20/06/2018
默克爾接盟友通牒 急解難民問題
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【eatigo X DIVA Channel ‧ Wednesday Treat】賞 東隅酒店雙人下午茶

【etnet Bonus賞你】法定古蹟『景賢里』開放日入場券

活動花絮【etnet社創SolN】有種‧味道之容易吞嚥端午粽工作坊

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN