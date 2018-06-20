《缸邊嫺談－黃惠嫺》粵豐環保擴版圖，大量儲備項目正待釋放

《缸邊嫺談》截至２０１８年３月１９日，粵豐環保（０１３８１）共有１７個營運中、已

簽訂、已公布及管理協議項下項目的每日城市生活垃圾處理能力達２６０４０噸，其中

１８４９０噸位於廣東省、２５５０噸位於廣西壯族自治區、１２００噸位於貴州省、８００噸

位於江西省及３０００噸位於四川省。２０１７年集團於廣東省取得三個新項目。除主場廣東省

之外，亦同時透過收購擴展營運地域至廣西、貴州、江西省及四川省，未來集團會繼續擴大粵豐

於廣東省的市場分額，並同時於全國布局。

今年３月２３日集團公布，集團通過收購東莞市綠嘉環保資源投資有限公司為旗下東莞市的

垃圾焚燒發電廠產生的飛灰處理覓得穩定下游渠道；而莊臣有限公司的收購，亦帶領集團進入清

潔及廢棄物管理行業，以及加快進入垃圾收運服務的市場、與集團業務產生協同效應、令集團業

務多元化及拓寬收入來源。

相信隨著內地經濟增長及城鎮化率不斷的提升下，集團需要處理的垃圾及垃圾焚燒量會持續

增加，現時集團仍有１２５００噸潛在的生活垃圾處理能力有待釋放，加上每年總處理能力不低

於３０％增長目標，在集團積極擴大業務及版圖範圍下，集團未來將會取得更多地區的項目，其

收入將會進一步提升。



＊扶持行業發展的政策＊



２０１６年底發改委及住建部聯合發布了《「十三五」全國城鎮生活垃圾無害化處理設施建

設規劃》的通知。規劃提出，未來將會主力發展焚化垃圾的能力，到２０２０年全國城市生活垃

圾焚燒處理佔比目標為５４％，較２０１５年佔比３１％提升２３個百分點。通知中亦同時推算

，「十三五」期間全國城鎮生活垃圾無害化處理設施建設總投資約２５１８﹒４億元。其中，無

害化處理設施建設投資１６９９﹒３億元。

隨著國內城鎮化進程持續及生活水平日漸提升，以及內地人口增加下，生活垃圾會不斷增多

，各城鎮對垃圾處理承受巨大壓力。而《「十三五」全國城鎮生活垃圾無害化處理設施建設規劃

》中明確提到，２０２０年底前，具備條件的直轄市、計劃單列市和省會城市（建成區）實現原

生垃圾「零填埋」。在「零填埋」原生垃圾下，焚燒垃圾的比例自然需要提高，特別是城鎮化率

較高的城市。而集團作為廣東省最大的民營垃圾焚燒發電企業，未來會繼續致力拓展廣東省項目

，加上集團與有廣東省人民政府背景的粵財合作，未來不單在財務項目融資上得到粵財的支持

，亦會協助集團拓展業務及獲取新的項目來源。除廣東省外，擁上海國資委背景的上實控股

（００３６３）入股成為集團的第二大股東，戰略入股相信亦有助集團能打入上海垃圾焚燒發電

的市場，並會在項目、技術、管理及財務資源得到優勢。除廣東及上海之外，集團已打進了廣西

、貴州、江西及四川等省份，相信集團未來在該等省份營運表現理想下可再取得更多垃圾焚燒發

電的項目。投資者可考慮於４元附近的位置增持或吸納，目標價為港幣４﹒７３元。

《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份

