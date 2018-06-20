【本港樓市】信置白石角項目命名為「逸瓏灣８」，料於第三季推售

《經濟通通訊社２０日專訊》信置（０００８３）營業部聯席董事田兆源宣布，白石角臨海

項目命名為「逸瓏灣８」，為公司於白石角最後一幅地皮。他透露，項目已申請預售樓花同意書

並預期將於今年第三季能夠推售，預期將「奧海城」開放兩房及三房的示範單位。

田兆源指，項目有三座，提供５２８伙單位，涉及單位面積約５００呎至約１２００平方呎

，主要與兩房及三房單位為主，約佔８５％，而其餘１５％則為四房單位及特色戶，預計關鍵日

期為２０２１年２月２８日。（ｋｙ）

