《經濟通通訊社２０日專訊》信置（０００８３）營業部聯席董事田兆源宣布，白石角臨海
項目命名為「逸瓏灣８」，為公司於白石角最後一幅地皮。他透露，項目已申請預售樓花同意書
並預期將於今年第三季能夠推售，預期將「奧海城」開放兩房及三房的示範單位。
田兆源指，項目有三座，提供５２８伙單位，涉及單位面積約５００呎至約１２００平方呎
，主要與兩房及三房單位為主，約佔８５％，而其餘１５％則為四房單位及特色戶，預計關鍵日
期為２０２１年２月２８日。（ｋｙ）
20/06/2018 13:18
【本港樓市】信置白石角項目命名為「逸瓏灣８」，料於第三季推售
《經濟通通訊社２０日專訊》信置（０００８３）營業部聯席董事田兆源宣布，白石角臨海
項目命名為「逸瓏灣８」，為公司於白石角最後一幅地皮。他透露，項目已申請預售樓花同意書
並預期將於今年第三季能夠推售，預期將「奧海城」開放兩房及三房的示範單位。
田兆源指，項目有三座，提供５２８伙單位，涉及單位面積約５００呎至約１２００平方呎
，主要與兩房及三房單位為主，約佔８５％，而其餘１５％則為四房單位及特色戶，預計關鍵日
期為２０２１年２月２８日。（ｋｙ）
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