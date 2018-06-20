【本港樓市】利嘉閣：貿易戰及加息，中小型住宅價下半年料升５％

《經濟通通訊社２０日專訊》利嘉閣地產表示，今年開年後，一手新盤市場表現較慢熱，而

受惠樓換樓退稅限期放寬至１２個月，刺激二手市場業主增加放盤，令沉寂多時的二手市場略見

轉活，造就二手量價齊升的勇態。相對一手新盤交投按月表現飄忽，至接近年中時才有較多大型

新盤相繼出籠。總結上半年一、二手私宅市場料共錄逾３﹒１９萬宗登記，為３個「半年度」以

來的新高，而在樓價持續攀升下，涉及登記總金額料突破３２００億元，為繼１９９７年上半年

（３６２０億元）以來的２１年新高，並為史上次高水平。



＊利嘉閣：全年累計樓價預期升約１５％＊



該行預測下半年一、二手私宅合計買賣登記量將維持平穩微升，料錄３﹒２萬宗，當中焦點

將重返一手新盤。樓價方面，在中美再次爆發貿易戰及本港勢將展開加息周期下，中小型住宅下

半年料僅升５％，即全年累計冀升１５％；而豪宅下半年則料升８％，全年累積料升１６﹒５％

。

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，快將步入下半年，樓市利好及利淡因素並非一面倒，因此下半

年樓市表現將較反覆，惟大勢料仍向好，但樓價升幅則未必能如上半年般長驅直進、只升不跌。

上半年新盤市場交投量難言熾熱，不過，在發展商習慣於下半年追落後下，焦點將重新落入一手

市場，料交投量會較上半年明顯回升，但二手則相應會略有萎縮。整體樓價方面，下半年料在反

覆中升５％，而全年累計樓價預期升約１５％。（ｃｙ）

