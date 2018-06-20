【小米上市】消息：中移動及高通洽商成為小米ＩＰＯ基石投資者

《經濟通通訊社２０日專訊》根據《彭博》引述消息人士報道，中移動（００９４１）、高

通及順豐控股（深：００２３５２）的關聯公司正洽商投資於小米ＩＰＯ，其中，中移動擬對小

米投資約１億美元。

早前有報道指，高通、招商局和順豐簽約入圍小米ＩＰＯ基石投資者名單，接受小米

７００億至８５０億美元估值。

另外，據《騰訊一線》從不同的信源獲悉，若想成為小米基石投資者，最低門檻是５０００

萬美元，並要接受長於常規６個月的鎖定期。有消息稱，部分實力較弱的機構被建議其鎖定期延

長，最長或達２年。（ｊｎ）

