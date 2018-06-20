《經濟通通訊社２０日專訊》中核集團旗下中國同輻股份計劃在本港主板上市，市場消息人
士指出，其初步計劃發行約８０００萬股，佔擴大股本２５％，每股作價１７﹒８０元至
２４﹒２０元，集資１４﹒２４億元至１９﹒３６億元，預期在６月２８日定價。中金為獨家保
薦人。
中國同輻主要從事研發、製造及銷售醫用與工業用放射源產品。
上海實業（００３６３）及上海醫藥（０２６０７）（滬：６０１６０７）今日公告，已訂
立基石投資協議，分別出資最多４﹒３億元人幣及１﹒６億元人幣認購中國同幅股份。（ｅｃ）
20/06/2018 13:06
【新股上市】消息指中國同輻赴港上市，集資最多１９﹒３６億元
《經濟通通訊社２０日專訊》中核集團旗下中國同輻股份計劃在本港主板上市，市場消息人
士指出，其初步計劃發行約８０００萬股，佔擴大股本２５％，每股作價１７﹒８０元至
２４﹒２０元，集資１４﹒２４億元至１９﹒３６億元，預期在６月２８日定價。中金為獨家保
薦人。
中國同輻主要從事研發、製造及銷售醫用與工業用放射源產品。
上海實業（００３６３）及上海醫藥（０２６０７）（滬：６０１６０７）今日公告，已訂
立基石投資協議，分別出資最多４﹒３億元人幣及１﹒６億元人幣認購中國同幅股份。（ｅｃ）
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