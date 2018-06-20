【新股上市】消息指中國同輻赴港上市，集資最多１９﹒３６億元

《經濟通通訊社２０日專訊》中核集團旗下中國同輻股份計劃在本港主板上市，市場消息人

士指出，其初步計劃發行約８０００萬股，佔擴大股本２５％，每股作價１７﹒８０元至

２４﹒２０元，集資１４﹒２４億元至１９﹒３６億元，預期在６月２８日定價。中金為獨家保

薦人。

中國同輻主要從事研發、製造及銷售醫用與工業用放射源產品。

上海實業（００３６３）及上海醫藥（０２６０７）（滬：６０１６０７）今日公告，已訂

立基石投資協議，分別出資最多４﹒３億元人幣及１﹒６億元人幣認購中國同幅股份。（ｅｃ）

