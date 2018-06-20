《日入而息》市場憧憬內地降準或措施安撫，港股反彈終止四連跌

《今天重點》﹡機構表示人行寬鬆訊號及股市估值低，大盤殺跌空間有限；王亞偉等知名私

募挺Ａ股，指優質藍籌處於歷史低估值；當局呵護見功，滬指午後反彈收升

０﹒３％創板升１％

﹡消息指中移動及高通洽商成為小米ＩＰＯ基石投資者；消息指小米每股１７

至２２元招股，集資最多４８０億



《即日市況》﹡港股反彈２２８點收２９６９６終止四連跌，三萬點關變成阻力位



《深滬股市》﹡當局呵護見功，滬指午後反彈收升０﹒３％創板升１％



《美元匯價》﹡歐元短線反覆向下，初步支持位１﹒１５３０；歐元最新報１﹒１５６０╱

６２，日圓最新報１１０﹒１１╱１２



《公司業績》﹡太興置業（００２７７）全年度虧轉盈１﹒１億元，末期息維持３﹒２仙

﹡富士高（００９２７）全年多賺１０倍至３０５２萬元，派息５仙

﹡正利（０３７２８）全年少賺近２３％至逾１９７０萬元，不派息



《公司資訊》﹡基石控股（０１５９２）今招股，入場費２５２５﹒２元

﹡棠記控股（０８３０５）今招股，入場費約３０３０元

﹡新地（０００１６）元朗ＧｒａｎｄＹＯＨＯ重推５伙單位下周招標

﹡信置（０００８３）白石角項目命名為「逸瓏灣８」，料於第三季推售

﹡百福（０１４８８）斥８﹒３５億元購內地魚火鍋連鎖店７２％權益

﹡貝森金融（００８８８）董事會有意回購股份

﹡維信金科（０２００３）超購逾８倍，每人穩獲一手

﹡申萬表示小米港股上市助「擠泡沫」有利ＣＤＲ定價合理

﹡保華（００４９８）附屬向第三方提供一筆貸款的未償還本金和利息共

４３３０萬元

﹡信義玻璃（００８６８）上周五再獲行政總裁增持６９６萬股

﹡匯控（００００５）昨日倫敦回購逾４０９萬股，涉資２９４７萬英鎊；上

半年無抵押貸款申請同比倍增；匯豐調查指逾七成受訪企業認為科技應用有

利，更重視數據使用

﹡僑雄國際（００３８１）收購薩摩亞種植業務，涉資２億元

﹡綠地香港（００３３７）發行２億美元債券，年息７﹒８７５％

﹡融信中國（０３３０１）獲控股股東增持２６﹒５萬股

﹡宏利推全新退休計劃可選支付模式，保證終身有收入

﹡康宏環球主要股東郭曉群入稟禁售第一信用

﹡石四藥（０２００５）取得治療低鈉血症及失水症狀注射液藥品生產註冊批

件

﹡普匯中金（００９９７）與渭南西潼燃氣就天然氣設備訂立售後回租協議

﹡阿里健康（００２４１）與德國默克（Ｍｅｒｃｋ）簽署戰略合作

﹡恆石基業（０１１９７）已於土耳其成立玻璃纖維織物生產及銷售公司

﹡港鐵（０００６６）黃竹坑站第三期項目明起招收意向書

﹡齊屹科技（０１７３９）擬明日起招股，入場費為４５４５元；未來會積極

與百度合作

﹡中軟國際（００３５４）子公司與南京圖靈人工智能研究院簽署合作協定



《國企紅籌》﹡中興（００７６３）美參院版本法案還需眾院協調，目前仍非美法律

﹡上藥（０２６０７）及關連者擬認購中國同輻新股共不逾５﹒９億元人民幣

﹡中航科工（０２３５７）控股股東增持３２７萬股

﹡中移動（００９４１）５月４Ｇ上客已回復正增長；中移動回應投資小米

ＩＰＯ：已簽署基石投資協議

﹡招商局港口（００１４４）售逾１２億股予深圳赤灣，涉資２４６﹒５億元

人民幣



《神州民企》﹡禹洲地產（０１６２８）上周五獲主席林龍安增持５０萬股

﹡新城發展（０１０３０）主席再增持５０萬股，持股增至７０﹒５５％

﹡綠葉製藥（０２１８６）治療帕金森藥物啟動中國ＩＩＩ期臨床試驗

﹡愛德新能源（０２６２３）進軍礦業及新能源區塊鏈技術研究

﹡北控清潔能源（０１２５０）旗下發電站獲納入第七批可再生能源電價

補助目錄



《中國要聞》﹡５月央企利潤創歷史同期最好水平，成本費用壓降明顯

﹡Ａ股１０公司股份質押觸平倉線，質押違約潮逼近

﹡世界杯期間海南嚴打網絡賭球，銷毀１２８台賭博機器

﹡首艘國產航母提前實現首航，各項試驗圓滿成功

﹡廣州３８億純電動公交採購訂單，比亞迪獨佔９７％

﹡廣東招標公示不強制紙媒發布，料企業每年減負３億元

﹡環境部表示進一步收緊廢鋼銅等固體廢物進口限制

﹡上海華信又一債務或將違約，涉２５億元人民幣

﹡「中房系」旗下再有Ｐ２Ｐ平台停業清盤

﹡信託協會表示監管整治亂象，信託規模兩年來首次負增長

﹡能源局表示電網企業不得以項目未納國家補貼為由停併網

﹡Ａ股反彈避險情緒消退，國債期貨創月內最大跌幅

﹡機構表示人行寬鬆信號及股市估值低，大盤殺跌空間有限

﹡王亞偉等知名私募挺Ａ股，指優質藍籌處於歷史低估值

﹡人行１０００億逆回購利率持平，淨投放４００億

﹡６隻獨角獸基金今募集結束，明日將發布成立公告

﹡外媒表示中國或將採取非關稅措施應對中美貿易衝突升級

﹡專家談中美貿易磨擦：美方做法倒行逆施

﹡劉鶴出任「促進中小企業發展工作領導小組」組長

﹡官媒評小米臨陣推遲發行ＣＤＲ：緩一步或將更美好

﹡審計署將加強整治金融亂象，對違法犯罪「露頭就打」

﹡海航系公司五個月來首次在中國發債，規模１０﹒６億

﹡中紀委國家監委統一設立派駐機構

﹡５月全國鐵路貨運總發送量增近１２％，今年以來新高

﹡習近平會見金正恩，指中朝達成的重要共識正逐步落實

﹡淘寶網於下周三起暫時下架手遊第三方代充服務



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒２％，報１０９２７﹒４４點



《其他消息》﹡高鐵三附屬法例獲通過；保安局指港方原有權力沒增減

﹡金管局將訂道具鈔申請要求並壓縮審批時間；金管局表示５月底綜合利率升

至０﹒４６厘

﹡陳帆稱小蠔灣車廠上蓋發展公屋須符合公眾利益；港鐵上報政府情況與期望

有落差，望港鐵日後做好管理和監督；陳帆拒答會否就沙中線工程問題下台

，稱當前急務是先解決現時問題

﹡陳茂波稱港青於內地實習可與國家頂級科研人才共事機會難得

﹡民主黨要求鐵路事宜小組及交通事務委員會盡快開會討論沙中線事件

﹡劉怡翔稱不宜硬性規定網上交易必須以雙重認證核實

﹡梁君彥指將會由代主席李慧琼處理對他的不信任動議

﹡梁定邦稱監警會暫時毋須擴權

﹡本港進出口報關費８月起設２００元上限

﹡證監會批准李小加續任港交所行政總裁三年

﹡田北辰稱政府和港鐵須到立會作交代，否則或用特權法

﹡因中美經貿關係陰霾，貿發局預今年整體出口增長６％

﹡深股通額度全日用１１﹒３８億；滬股通額度全日流出２﹒１６億

﹡利嘉閣表示貿易戰及加息，中小型住宅價下半年料升５％

﹡民陣批慶委會活動以慈善為名政治為實，違反稅局規定

﹡商經局表示無理據單方面要求衛星營辦商搬遷現有監控站

（ｚｚ）

