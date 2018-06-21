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即市新聞

21/06/2018 08:02

《日出而作》道指微跌納指破頂，美元１１個月高位，紐油升近２％

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２４６５７．８０　跌　　　４２．４１點╱０．１７％
　　　　　　　　標普５００　　　　　２７６７．３２　升　　　　４．７３點╱０．１７％
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　７７８１．５１　升　　　５５．９２點╱０．７２％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７６２７．４０　升　　　２３．５５點╱０．３１％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２６９５．１６　升　　　１７．１９點╱０．１４％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５３７２．３１　跌　　　１８．３２點╱０．３４％
　
　　　　　　　　﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１０．３８，歐元兌美元１．１５７５
　
　　《最新資訊》﹡鮑威爾表示就業市場沒有過緊，有理由逐步加息
　　　　　　　　﹡九肚富豪．山？最快８月推樓書
　　　　　　　　﹡銀行同業強勢去槓槓，大行回籠資產中小行狂減負債
　　　　　　　　﹡納指創收市新高，大型科技股領漲，美債收益率反彈
　　　　　　　　﹡美元升至近１１個月高位，日圓及瑞郎有支持
　　　　　　　　﹡特朗普表示正努力解決關於中興通訊和解協議的擔憂
　　　　　　　　﹡先思行（００５９５）料全年度少賺逾四成
　　　　　　　　﹡伊朗暗示將作出妥協，同意油組略為提高產量
　　　　　　　　﹡沙特據悉提出每日增產６０萬桶計劃
　　　　　　　　﹡文翠珊獲勝，脫歐協議政府擁決定權
　　　　　　　　﹡美商務部表示需加大壓力逼中國改變貿易及知識產權政策
　　　　　　　　﹡中國Ａｐｐ海外收入榜，騰訊排第７
　　　　　　　　﹡全球年輕大學，港３校打入十大
　　　　　　　　﹡金管局撰文續推動綠色金融
　　　　　　　　﹡梁振英赤柱豪宅，１０萬租出
　　　　　　　　﹡創建集團（０１６０９）每手買賣單位更改為２０００股
　　　　　　　　﹡創達科技公布未能發票據並遭追債２﹒７億，難如期派息，洽商投資者
　　　　　　　　﹡達利（００６０８）葵涌工廈訂建築合約，涉１﹒９４億元

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