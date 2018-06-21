《日出而作》道指微跌納指破頂，美元１１個月高位，紐油升近２％

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２４６５７．８０ 跌 ４２．４１點╱０．１７％

標普５００ ２７６７．３２ 升 ４．７３點╱０．１７％

納斯達克 ７７８１．５１ 升 ５５．９２點╱０．７２％

倫敦富時１００ ７６２７．４０ 升 ２３．５５點╱０．３１％

法蘭克福ＤＡＸ １２６９５．１６ 升 １７．１９點╱０．１４％

巴黎ＣＡＣ４０ ５３７２．３１ 跌 １８．３２點╱０．３４％



﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１０．３８，歐元兌美元１．１５７５



《最新資訊》﹡鮑威爾表示就業市場沒有過緊，有理由逐步加息

﹡九肚富豪．山？最快８月推樓書

﹡銀行同業強勢去槓槓，大行回籠資產中小行狂減負債

﹡納指創收市新高，大型科技股領漲，美債收益率反彈

﹡美元升至近１１個月高位，日圓及瑞郎有支持

﹡特朗普表示正努力解決關於中興通訊和解協議的擔憂

﹡先思行（００５９５）料全年度少賺逾四成

﹡伊朗暗示將作出妥協，同意油組略為提高產量

﹡沙特據悉提出每日增產６０萬桶計劃

﹡文翠珊獲勝，脫歐協議政府擁決定權

﹡美商務部表示需加大壓力逼中國改變貿易及知識產權政策

﹡中國Ａｐｐ海外收入榜，騰訊排第７

﹡全球年輕大學，港３校打入十大

﹡金管局撰文續推動綠色金融

﹡梁振英赤柱豪宅，１０萬租出

﹡創建集團（０１６０９）每手買賣單位更改為２０００股

﹡創達科技公布未能發票據並遭追債２﹒７億，難如期派息，洽商投資者

﹡達利（００６０８）葵涌工廈訂建築合約，涉１﹒９４億元

