《經濟通通訊社２１日專訊》美元周三（２０日）靠穩，徘徊在近１１個月高位，因中國暗
示能夠容忍人民幣升值，抵銷對全球貿易衝突的緊張不安情緒。
日圓及瑞郎仍得到良好支撐，因交易員為美國可能對中國實施新一輪關稅措施做準備。
美元指數靠穩，報９５﹒０９０，盤中曾觸及１１個月高位的９５﹒２９９。美元兌日圓漲
０﹒３％，報１１０﹒３５日圓。美元兌瑞郎升０﹒２％，報０﹒９９５９瑞郎。歐元兌美元跌
０﹒２％，至１﹒１５７０美元。（ｍｎ）
21/06/2018 08:15
《匯市走勢》美元升至近１１個月高位，日圓及瑞郎有支持
《經濟通通訊社２１日專訊》美元周三（２０日）靠穩，徘徊在近１１個月高位，因中國暗
示能夠容忍人民幣升值，抵銷對全球貿易衝突的緊張不安情緒。
日圓及瑞郎仍得到良好支撐，因交易員為美國可能對中國實施新一輪關稅措施做準備。
美元指數靠穩，報９５﹒０９０，盤中曾觸及１１個月高位的９５﹒２９９。美元兌日圓漲
０﹒３％，報１１０﹒３５日圓。美元兌瑞郎升０﹒２％，報０﹒９９５９瑞郎。歐元兌美元跌
０﹒２％，至１﹒１５７０美元。（ｍｎ）
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