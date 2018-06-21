《匯市走勢》美元升至近１１個月高位，日圓及瑞郎有支持

《經濟通通訊社２１日專訊》美元周三（２０日）靠穩，徘徊在近１１個月高位，因中國暗

示能夠容忍人民幣升值，抵銷對全球貿易衝突的緊張不安情緒。

日圓及瑞郎仍得到良好支撐，因交易員為美國可能對中國實施新一輪關稅措施做準備。

美元指數靠穩，報９５﹒０９０，盤中曾觸及１１個月高位的９５﹒２９９。美元兌日圓漲

０﹒３％，報１１０﹒３５日圓。美元兌瑞郎升０﹒２％，報０﹒９９５９瑞郎。歐元兌美元跌

０﹒２％，至１﹒１５７０美元。（ｍｎ）

