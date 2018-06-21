《盤前攻略》中美貿易戰未見新進展，預計港股可再挑戰三萬

《經濟通通訊社２１日專訊》中美貿易戰未見新發展，華爾街股市隔晚（２０日）個別發展

，道指連跌第七日，跌４２點或０﹒１７％，收報２４６５７點；標指升４點或０﹒１７％，收

報２７６７點；納指升５５點或０﹒７２％，報７７８１點，再創收市新高。



＊夜期微漲，ＡＤＲ軟２５點＊



恆指夜期收報２９６８７點，上升２２點，低水９點。

港股ＡＤＲ比例指數跌２５點，報２９６７１點。預託證券造價個別發展，騰訊下跌

０﹒４％，折合港元報３９８﹒７３元。友邦跌０﹒３％，折合港元報６８﹒８４元。匯控上升

０﹒７％，折合港元報７５﹒７１元。中移動跌０﹒３％，折合港元報６９﹒２１元。

紐約７月期油周三到期，收漲１﹒１５美，或１﹒８％，報６６﹒２２美元；８月期油上升

０﹒８１美元或１﹒２％，報每桶６５﹒７１美元。倫敦布蘭特８月期油跌０﹒３４美元，或０

﹒５％，收７４﹒７４美元。



＊官媒撐Ａ股港股可跟隨反彈＊



港股昨日窄幅高開１０點，早段走勢未見方向，在內需股及石油股獲追捧下見反彈，不過同

時因中資金融股受累於Ａ股表現，大市一度倒跌６１點，低見２９４０６點。午後重磅股回勇，

港股發力彈高最多４７６點，高見２９９４４逼近三萬關。最終升幅收窄至２２８點或

０﹒７７％，收報２９６９６點。

官媒昨日紛紛發文為Ａ股打強心針，帶動內地股市拗腰升，亦帶動港股反彈。如今港股在

２５０天線水平見較強力的支持，加上中美貿易戰未見升溫，相信今日有機會可以挑戰重上三萬

點。不過，投資者需要留意，港股要完全重上三萬點的反彈阻力仍有一定難度，後市走勢仍然受

制於內地股市的走勢，若Ａ股繼續疲弱，預計港股在短期內亦難轉好。（ａｌ）

