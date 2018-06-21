《國金與投資－曾廣標》開徵關稅如何鬥大？

《國金與投資》中美貿易糾紛越鬧越大，繼美中各自發表總值５００億美元的２５％關稅清

單之後，特朗普突然大發脾氣，謂若中國報復，會另發總值２０００億美元的１０％關稅清單，

消息即時震動環球金融市場，各地股市在貿易戰可能持續升級的陰霾下紛紛下跌，而以中國內地

股市表現最差，上證指數３０００點失守跌見兩年新低才初見喘定，影響所及，港股也跌至

３００００點樓下。在美國，以反映藍籌股的道指跌幅較大，但投資者認為貿易戰對美國科技股

影響有限，納指反而在這個時候又升見歷史新高。



＊特朗普加碼順口開河？＊



特朗普端午節假後亞洲開市前發功，聲明謂若中國在５００億美元關稅上進行報復，便會再

拿２０００億美元中國貨開刀；對此，中國商務部立即表態，謂會跟進反擊。中國官媒接著紛紛

用上「自衛還擊」的字眼，即中國根本絕對不想打貿易戰，但若被攻擊，也只好還擊。



值得注意的是，特朗普沒有繼續在推特發文談貿易糾紛，可能是他想先看清楚形勢，二來，

他近日忙於應付偷渡客問題，當局把兒童與家人分離，囚在「兒童營」備受到美國輿論的抨擊，

而特朗普近日的推特主要與民主黨人及所謂的「虛假傳媒」不斷罵戰。



與此同時，中國官媒也短暫收火，畢竟現時連第一輪關稅還沒有開徵，即是談判大門仍沒有

關死，而就算是正式開打之後，也可以是談談打打。



特朗普上台後，不再遵守多邊貿易協訂，要向各個對美享有貿易順差者開火，他常揚言，美

國長期受騙，在全球貿易每年「輸８０００多億美元，已輸無再輸」，故此不怕與別國打貿易戰

，而中國既然享有最多貿易順差，便需要作出最大的讓步。



中國是希望以大幅增加進口來減少貿易順差避免與美國互相開徵關稅；然而，美國官方的立

場不時改變，達成共識之後反口不認。結果，還是公布了５００億美元的懲罰性關稅清單，其中

３００多億美元會在７月６日起實行。而中方亦即時反擊，發表針對美國的５００億美元貨品清

單。



＊２０００億美元等於懲罰所有中國貨＊



過去，當中國揚言反擊時，特朗普曾謂要增加多１０００億美元貨品的懲罰性關稅，而今次

的哃嚇更大，要針對２０００億美元中國貨品。



根據美國的貿易數字，２５００億美元的中國貨品，已差不多等於所有中國出口的全部，其

實也不用出甚麼新的清單了。事實上，就算中國報復，也難再找出總值２０００億美元的進口美

國貨品，因為已超出美國對華的所有出口。



這個鬥大的遊戲，牌面上美國必定是勝方，而這也是特朗普所謂「輸無再輸」的理據。



＊新清單若出籠，必嚇壞美消費者＊



然而，強抽所有中國貨品的關稅不等於就是特朗普或美國的勝利，這只會令到美國消費者付

出更多，因為大量廉價的必需品是來自中國，也根本上無法找到同樣的替代，結果，這只會加劇

通脹的威脅，到時不僅中國經濟受打擊，美國經濟也很可能變成「滯脹」

（ＳＴＡＧＦＬＡＴＩＯＮ）。



特朗普不可能不明白這個道理，但由於大規模的貿易戰還未展開，美國消費者即時未被嚇倒

，而美股投資者也只是半信半疑。最受驚嚇的是中國股民。



我認為，所謂２０００億美元的清單是難以拿出來的，因為到時最害怕的，可能會變成是美

國消費者和股民。而事實上，中美關係也不至於鬧到「互不做生意」的地步。



＊中興事件反映美兩黨立場＊



此外，也要留意中興（００７６３）事件的發展。美國參議院兩大黨齊齊反對特朗普給予中

興生路，而從參議院的投票結果來看，遠超過三分二議員要「趕絕中興」，看來，當與眾議院協

調之後，也不難取得超過三分之二的票數，令到特朗普未必能夠推翻國會兩院的聯合決議。事實

上，特朗普當局也正利用中興事件要求中國讓步。特朗普若要保中興，共和黨議員們也得買帳；

反之，中興就真的有可能最終被封殺。要封殺中國今後在高新科技的發展，似已是兩大黨的共識

；因此，也不宜特別責難特朗普。



＊有賴中美最高層對話解困＊



貿易戰雙輸是必然的，現時要看習近平和特朗普的智慧，能否透過最高層對話緩和兩邊的情

緒，及就算貿易戰開打，也只局限於較少的範圍。否則，環球股市以至經濟都會進一步受損，而

更多資金會流入債券，黃金和日圓等避險。《資深評論員 曾廣標》

