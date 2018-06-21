《行內行外－梁崇讓》兩地改革與監管差異的矛盾（一）

《行內行外》資本通常用來代表金融和財富，而資本市場是金融市場的一部分，金融市場即

有一定規模的資金融通，貨幣借貸和買賣有價證券的活動場所，而其場所可固定的和不固定的，

也有受規管的和不受規管的。由於交易場所有涉及公眾利益；因此；接受監管也是理所當然，人

性本質容易存在貪婪，如沒有監管，市場必定混亂不堪，難於運作。

所謂行業監管應在公開、公平、公正原則下，通過督查、檢查、抽查、巡查和審核審計等方

法。從事實和利用程序兩方面，對行業的實體和事件進行監督管理和懲罰，以保證行業管理目標

得以實踐。因此，資本市場和金融市場離不開監管。由於，中港兩地互聯互通交易日益頻繁，根

據內地與香港資本市場跨境執法合作機制的安排，中國證監會和香港證監會會定期召開《兩地執

法合作工作會議》。



＊兩地市場互相合作，同時相互競爭＊



在會議上，雙方交流兩地的執法進展情況，日後也會互通訊息；同時，彼此交流相關工作和

互相培訓專業人員，以達執法和調查的協同效應。雙方還特別留意跨境操控市場違法行為，以確

保「互聯互通」機制的平穩發展，以及加強投資者的保障。資本市場是需要資金運作的，近年各

地的交易機構為了爭奪資金，紛紛放寬公司上市限制或改變制度以吸納資金，股票市場變成超級

「吸水機」。例如：香港交易所（００３８８）接納「同股不同權」和無盈利的生物科技股上市

，內地的ＣＤＲ政策吸引紅籌回歸和「獨角獸」公司上市等，都吸走了市場大量資金，這會令市

場可流動性資金驟減，間接影響市場的資金流向和大市的走勢。

由此可見，中港兩地的市場存在互相合作，同時也存在相互競爭。消息報道，小米已申請來

港上市，同時又會在內地以ＣＤＲ形式集資，可算是在兩地同時吸金；而市傳繼小米後，百度將

會成為首家通過發行ＣＤＲ，從美國納斯達克股票市場回歸Ａ股的企業；在香港上市的大型紅籌

仍有中國移動（００９４１）、中信股份（００２６７）、中國海外（００６８８）、聯想集團

（００９９２）、招商局集團（００１４４）、騰訊（００７００）、舜宇光學（０２３８２）

，在美國的有阿里巴巴、京東和唯品會等，都可回歸內地Ａ股市吸金。



＊兩地制度不同，停板致差價更大＊



現時中港兩地都大開「抽水機」吸金；那邊廂，中美貿易戰愈鬧愈烈，個別股票大受影響，

中興通訊（００７６３）（深：００００６３）更是典型的例子，而中港兩地則繼續進行地吸金

大戰，未來兩地金融市場在改革和加強監管的聲音中，必定會跟隨市場需要進行更改和調整。回

說中興通訊Ｈ股及Ａ股復牌之事，受累於中美貿易戰，被基金齊齊洗倉已是意料中事。因兩地制

度不同，內地因有停板機制，停板後便無法交易，令兩地股價差距擴大，而內地Ａ股則仍無法沽

出；香港方面則繼續可以買賣，更引發基金在香港大手沽貨套現，令中興香港股價大幅下跌，在

互相拖累下，Ａ股已連續幾天跌停板，令兩地差價更大，而機構性投資者和個別大戶，只好繼續

在香港市場沽售，至令股價仍然向下尋底，未能企穩。從這次事件來看，由於中港兩地的市場機

制不同，對兩地的投資者是否有欠公平？還是讓大家評評理吧！

除此之外，筆者也經常提及有關假期和交易時間的安排，兩地各有差異，這種無奈的風險都

是由投資者自己承擔。目前，有關當局只求兩地表面上和口徑上互通，但實質上，現時兩地的制

度、貨幣、文化、時間和假期上的差異都會令市場「時通時不通」，這又如何解決呢？



後記：近年來，銀行業面對經營壓力，裁員減薪的消息不絕於耳，上周花旗集團投資銀行部

門宣稱在未來五年，最多削減各部門現有２萬名科技與管理員工的一半，相信這除了受金融海嘯

所影響外，科技和ＡＩ的發展，對業內員工也造成壓力，日後虛擬銀行的發展，會否令裁員潮加

劇呢？另電動車生產商特斯拉宣布將裁員約３５００名員工，佔總數９％，連這間業務如日中天

的公司也要裁員，究竟全球和美國齊齊唱好的經濟，是真還是假呢？還有，這間１５年來重未有

錄得盈利，累積虧損約５４億美元，一直只靠集資來營運的公司仍受投資者垂青，而全球監管機

構對這類公司似乎也是隻眼開隻眼閉，只因這類公司體積龐大；反看，那些小型公司一旦營運數

據不理想，或業務不符合要求隨時便有停牌的危機。坦白說這類公司一旦出事，對社會和投資者

遺害更深，相信雷曼「大到不能倒」的教訓大家不會忘記吧！

還有自港交所宣布容納「同股不同權」公司可來港上市，小米竟可在極短時間內成功申請上

市，其他公司則要按步就班輪候，箇中玄機，令人心生疑惑？真令人質疑企業市值也成為上市快

慢和成功與否的其中因素了！！！



註：上星期《行內行外》「新時代的隱憂」已說明「貿易戰」會引發全球新一輪的經濟危機，而

股票市場也不能獨善其身，現由於「貿易戰」戰況越演越烈，令全球股票市場突變，小米上市的

估值立即被逼向下調整，連小米計劃在中國內地發行預託證券（ＣＤＲ）的申請也要推遲。

《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》

＊ 工會網址：ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｈｋｓｆｅ﹒ｏｒｇ

