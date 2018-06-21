《選股情報》恆指短線在２７０至３１０間，即市盈率在１１至１２倍間，徘徊。
短期阻力：３０１，３０５，３０８。
短期支持：２９１，２８８，２７２。
《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
21/06/2018 09:08
《選股情報－石鏡泉》支持：阻力
《選股情報》恆指短線在２７０至３１０間，即市盈率在１１至１２倍間，徘徊。
短期阻力：３０１，３０５，３０８。
短期支持：２９１，２８８，２７２。
《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
|生財有道21/06/2018
【大灣區】盼升值變港樓首期 90後珠海100萬上車夢
|國際動態21/06/2018
美退出人權理事會 批對以色列存偏見
|FOCUS20/06/2018
【FOCUS】官媒籲「老鄉別跑」 「韭菜」宜獨立思考
|中國故事20/06/2018
獨角獸潮響號角 藥明康德東山再起
|剖析天下20/06/2018
美俄沙特 同撐增產
|剖析天下20/06/2018
美加息 歐退市 銀行反見熊市？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰