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即市新聞

21/06/2018 09:05

【ＩＰＯ反應】加達（０１６２０）截孖展，傳超購逾８７倍

　　《經濟通通訊社２１日專訊》市場消息指，加達控股（０１６２０）昨日（２０日）孖展截
止，共錄得１１﹒２８億元孖展額，相當於公開發售超購逾８７倍。
　　加達此前已公布，發售股價為每股０﹒３３５元至０﹒４２５元，全球發售３億股股份，每
手１００００股，入場費為４２９２﹒８３元，下周四（２８日）上市。力高企業融資為是次上
市項目獨家保薦人。
　　另外，有才天下（０６１００）、基石控股（０１５９２）及棠記控股（０８３０５）孖展
則仍未足額。（ｍｌ）

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