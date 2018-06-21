《經濟通通訊社２１日專訊》內地傳媒引述兩位匿名知情市場人士報道，美團點評計劃於明
日（２２日）向港交所遞交ＩＰＯ申請。美團點評聘請高盛、摩根士丹利、美銀美林和華興資本
作為ＩＰＯ承銷商。
此前已傳美團計劃本月提交香港ＩＰＯ申請，目標估值約６００億美元，最快會在１０月份
上市。
騰訊（００７００）於美團持有超過１０％股權。（ｍｌ）
21/06/2018 09:05
【新股上市】消息指，美團計劃明日提交上市申請
《經濟通通訊社２１日專訊》內地傳媒引述兩位匿名知情市場人士報道，美團點評計劃於明
日（２２日）向港交所遞交ＩＰＯ申請。美團點評聘請高盛、摩根士丹利、美銀美林和華興資本
作為ＩＰＯ承銷商。
此前已傳美團計劃本月提交香港ＩＰＯ申請，目標估值約６００億美元，最快會在１０月份
上市。
騰訊（００７００）於美團持有超過１０％股權。（ｍｌ）
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