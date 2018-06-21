《專家之言－黃德几》嘉里物流（６３６）續擴展設施組合前景看好

《專家之言》嘉里物流（００６３６）為國際大型第三方物流服務供應商，目前管理

５２００萬平方呎的物流設施組合，其中２６００萬平方呎為自置物業，有利為客戶提供更多元

化和度身訂制之解決方案。集團積極續擴展設施組合，四座分別位於中國長沙及武漢、台灣觀音

區，以及泰國班納的物流設施均正在興建中。在泰國ＫｅｒｒｙＳｉａｍＳｅａｐｏｒｔ的第四

期擴建工程預定於今年第四季竣工，而泊位的建造工程已於今年３月完成。至於位於緬甸曼德勒

之內陸港第一期工程，預計於今年第二季竣工，而位於仰光的內陸港工程預計於今年第三季完成

。



＊積極併購擴大規模＊



集團近日先後透過收購，進一步大規模。於今年５月底宣布，收購一家總部位於南非約翰內

斯堡的知名貨運及物流公司Ｓｈｉｐｐｉｎｇａｎｄ Ａｉｒｆｒｅｉｇｈｔ Ｓｅｒｖｉｃｅ

ｓ（Ｐｔｙ） Ｌｉｍｉｔｅｄ（Ｓ﹒Ａ﹒Ｓ﹒）。此項收購有助集團國際貨運業務的發展，以

擴大其環球業務覆蓋，未來將透過接管Ｓ﹒Ａ﹒Ｓ﹒的空、海運業務，充分利用其於非洲的代理

網絡，將服務拓展至南非貨運市場。

另外，今年６月初再公布，收購意大利Ｓａｇａ Ｉｔａｌｉａ多數股權，進一步實現其環

球拓展策略。透過收購總部位於米蘭的物流公司，集團可藉著Ｓａｇａ Ｉｔａｌｉａ在項目物

流、重型吊裝服務和物料管理的專業知識來強化其整體服務組合。此項收購亦為集團的網絡新增

三個國家，分別為剛果共和國、烏干達和埃及。集團亦同時在哈薩克、土庫曼、阿聯酋、俄羅斯

及美國增添海外駐點。



＊宜候低１０﹒６元吸納＊



日前集團公布，啟動全新跨境鐵路及陸路貨運服務，路線由中國橫跨哈薩克至高加索及土耳

其，藉此持續深化其鐵路及陸路貨運能力。除鐵路貨運服務外，從中國到高加索及土耳其的同一

貿易路線之陸運服務亦已開通。憑藉其於亞美尼亞、阿塞拜疆及格魯吉亞三個高加索國家的現有

據點，嘉里物流坐擁有利優勢，有望能抓緊區內及歐洲新市場不斷增加的貿易機遇。

截至去年１２月底止全年，集團股東應佔溢利按年上升１２﹒７２％至２１﹒１６億元，營

業額按年升２８﹒０９％至３０７﹒８８億元，毛利按年升１５﹒７７％至４１﹒８１億元，核

心經營溢利按年增１３％至２１﹒２８億元，核心純利按年增７％至１１﹒８３億元；基本每股

盈利１﹒２５元，派末期息１４仙，２０１６年同期派息１２仙，派息比率提升至３２％。

走勢上，６月６日升至１１﹒９４元遇阻回落，形成下降軌，失守各主要平均線，ＳＴＣ％

Ｋ線續走低於％Ｄ線，ＭＡＣＤ熊差距擴大，惟現價明顯跌低於保歷加通道底線，沽壓料減，宜

候低１０﹒６元吸納，反彈阻力１２﹒１元，不跌穿１０﹒３元續持有。

《金利豐證券研究部執行董事 黃德几》（本人並無持有上述股份）

