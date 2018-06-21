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即市新聞

21/06/2018 09:10

《專家之言－黃德几》嘉里物流（６３６）續擴展設施組合前景看好

　　《專家之言》嘉里物流（００６３６）為國際大型第三方物流服務供應商，目前管理
５２００萬平方呎的物流設施組合，其中２６００萬平方呎為自置物業，有利為客戶提供更多元
化和度身訂制之解決方案。集團積極續擴展設施組合，四座分別位於中國長沙及武漢、台灣觀音
區，以及泰國班納的物流設施均正在興建中。在泰國ＫｅｒｒｙＳｉａｍＳｅａｐｏｒｔ的第四
期擴建工程預定於今年第四季竣工，而泊位的建造工程已於今年３月完成。至於位於緬甸曼德勒
之內陸港第一期工程，預計於今年第二季竣工，而位於仰光的內陸港工程預計於今年第三季完成


＊積極併購擴大規模＊

　　集團近日先後透過收購，進一步大規模。於今年５月底宣布，收購一家總部位於南非約翰內
斯堡的知名貨運及物流公司Ｓｈｉｐｐｉｎｇａｎｄ　Ａｉｒｆｒｅｉｇｈｔ　Ｓｅｒｖｉｃｅ
ｓ（Ｐｔｙ）　Ｌｉｍｉｔｅｄ（Ｓ﹒Ａ﹒Ｓ﹒）。此項收購有助集團國際貨運業務的發展，以
擴大其環球業務覆蓋，未來將透過接管Ｓ﹒Ａ﹒Ｓ﹒的空、海運業務，充分利用其於非洲的代理
網絡，將服務拓展至南非貨運市場。
　　另外，今年６月初再公布，收購意大利Ｓａｇａ　Ｉｔａｌｉａ多數股權，進一步實現其環
球拓展策略。透過收購總部位於米蘭的物流公司，集團可藉著Ｓａｇａ　Ｉｔａｌｉａ在項目物
流、重型吊裝服務和物料管理的專業知識來強化其整體服務組合。此項收購亦為集團的網絡新增
三個國家，分別為剛果共和國、烏干達和埃及。集團亦同時在哈薩克、土庫曼、阿聯酋、俄羅斯
及美國增添海外駐點。

＊宜候低１０﹒６元吸納＊

　　日前集團公布，啟動全新跨境鐵路及陸路貨運服務，路線由中國橫跨哈薩克至高加索及土耳
其，藉此持續深化其鐵路及陸路貨運能力。除鐵路貨運服務外，從中國到高加索及土耳其的同一
貿易路線之陸運服務亦已開通。憑藉其於亞美尼亞、阿塞拜疆及格魯吉亞三個高加索國家的現有
據點，嘉里物流坐擁有利優勢，有望能抓緊區內及歐洲新市場不斷增加的貿易機遇。
　　截至去年１２月底止全年，集團股東應佔溢利按年上升１２﹒７２％至２１﹒１６億元，營
業額按年升２８﹒０９％至３０７﹒８８億元，毛利按年升１５﹒７７％至４１﹒８１億元，核
心經營溢利按年增１３％至２１﹒２８億元，核心純利按年增７％至１１﹒８３億元；基本每股
盈利１﹒２５元，派末期息１４仙，２０１６年同期派息１２仙，派息比率提升至３２％。
　　走勢上，６月６日升至１１﹒９４元遇阻回落，形成下降軌，失守各主要平均線，ＳＴＣ％
Ｋ線續走低於％Ｄ線，ＭＡＣＤ熊差距擴大，惟現價明顯跌低於保歷加通道底線，沽壓料減，宜
候低１０﹒６元吸納，反彈阻力１２﹒１元，不跌穿１０﹒３元續持有。
《金利豐證券研究部執行董事　黃德几》（本人並無持有上述股份）

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