《經濟通通訊社２１日專訊》華寶國際（００３３６）公布截至２０１８年３月３１日年度
業績，全年純利１２﹒６４億元（人民幣．下同），增加約１８﹒６％，每股盈利增加１８﹒６
％至４０﹒６６分，末期股息１５港仙。
期內，收入為３８﹒４９億元，按年增長約１０﹒５％。毛利２５﹒８７億元增１３﹒９％
，毛利率為６７﹒２％，比上一財政年度上升兩個百分點。（ｋｚ）
＊有關業績的詳情，請參閱公司正式之通告＊
21/06/2018 09:01
華寶國際（３３６）全年賺近１３億人幣增１９％，末期息１５港仙
《經濟通通訊社２１日專訊》華寶國際（００３３６）公布截至２０１８年３月３１日年度
業績，全年純利１２﹒６４億元（人民幣．下同），增加約１８﹒６％，每股盈利增加１８﹒６
％至４０﹒６６分，末期股息１５港仙。
期內，收入為３８﹒４９億元，按年增長約１０﹒５％。毛利２５﹒８７億元增１３﹒９％
，毛利率為６７﹒２％，比上一財政年度上升兩個百分點。（ｋｚ）
＊有關業績的詳情，請參閱公司正式之通告＊
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