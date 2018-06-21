華寶國際（３３６）全年賺近１３億人幣增１９％，末期息１５港仙

《經濟通通訊社２１日專訊》華寶國際（００３３６）公布截至２０１８年３月３１日年度

業績，全年純利１２﹒６４億元（人民幣．下同），增加約１８﹒６％，每股盈利增加１８﹒６

％至４０﹒６６分，末期股息１５港仙。

期內，收入為３８﹒４９億元，按年增長約１０﹒５％。毛利２５﹒８７億元增１３﹒９％

，毛利率為６７﹒２％，比上一財政年度上升兩個百分點。（ｋｚ）



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