【企業盈喜】恒生控股料年溢利增，三項新增收益及投資物業升值

《經濟通通訊社２１日專訊》恆生控股（０８１８１）發盈喜，預期截至２０１８年３月

３１日止年度集團將錄得年度溢利按年大幅增加。主要由於三項新增收益：中國的物業管理業務

收益約９５０萬元；放債業務利息收入約１６０萬元；按公允值計入損益的投資的利息收入約

１７０萬元；及投資物業公允值收益約３２０萬。

集團預期年度業績將於明天（２２日）刊發。（ｋｚ）

