《經濟通通訊社２１日專訊》恆生控股（０８１８１）發盈喜，預期截至２０１８年３月
３１日止年度集團將錄得年度溢利按年大幅增加。主要由於三項新增收益：中國的物業管理業務
收益約９５０萬元；放債業務利息收入約１６０萬元；按公允值計入損益的投資的利息收入約
１７０萬元；及投資物業公允值收益約３２０萬。
集團預期年度業績將於明天（２２日）刊發。（ｋｚ）
21/06/2018 09:39
【企業盈喜】恒生控股料年溢利增，三項新增收益及投資物業升值
《經濟通通訊社２１日專訊》恆生控股（０８１８１）發盈喜，預期截至２０１８年３月
３１日止年度集團將錄得年度溢利按年大幅增加。主要由於三項新增收益：中國的物業管理業務
收益約９５０萬元；放債業務利息收入約１６０萬元；按公允值計入損益的投資的利息收入約
１７０萬元；及投資物業公允值收益約３２０萬。
集團預期年度業績將於明天（２２日）刊發。（ｋｚ）
|FOCUS21/06/2018
【FOCUS】摩笛、紅色警戒亂響 北京密密加裝「緩衝墊」
|生財有道21/06/2018
【大灣區】盼升值變港樓首期 90後珠海100萬上車夢
|國際動態21/06/2018
美退出人權理事會 批對以色列存偏見
|FOCUS20/06/2018
【FOCUS】官媒籲「老鄉別跑」 「韭菜」宜獨立思考
|中國故事20/06/2018
獨角獸潮響號角 藥明康德東山再起
|剖析天下20/06/2018
美俄沙特 同撐增產
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰