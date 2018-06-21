《專家之言－李偉傑》港股波動位置向下移動至兩萬九至三萬一

《專家之言》美國與北韓早前在星加坡會面後，對政治風險憂慮降溫之際，美國政府公布對

華徵收５００億美元商品２５％關稅，其中３４０億美元８１８項商品，正式徵稅日期７月６日

，中國政府立刻發布同等規模、同等力度的反制措施，生效日期與美方一致，特朗普再指表示美

國貿易代表確定準備加徵１０％關稅的２０００億美元中國貨品，並且宣稱如果中國進行對等報

復的話，美國將在此基礎上進一步增加２０００億美元的中國商品加徵關稅，美方強硬態度，將

四月至今談判結果一概否定，市場投資氣氛急轉直下，但當然還要看７月６日前會否再次出現轉

軚機會，但適逢快到半年結時間，內地資金流動性緊張，加上世界盃期間，投資意欲較為欠奉，

北水南下亦見減少或者出現淨流出。



＊現水平分注吸納保利協鑫＊



預料港股波動位置將向下移動至２９０００點至３１０００點水平，等待壞消息出現轉機或

者被市場淡化才見反彈機會，而個別股份近期雖有利好消息，但跟隨市況逆轉走勢疲弱的保利協

鑫能源（０３８００），早前集團與上海電器（０２７２７）定立框架協議，而向出售間接附屬

江蘇中能硅業科技的５１％股權，預期江蘇１００％股權的估值上不超過２５０億元人民幣，購

買價將以一半現金支付及另一半透過上海電氣配發Ａ股結算。

假若成功出售股權，保利協鑫與上海電氣組成戰略聯盟後，將可釋放放江蘇中能潛在價值，

江蘇中能該平台整合所有多晶硅及晶片業務，未來融資貸款可利用上海電氣授信和額度，大大降

低融資成本，加上上海電氣擁有多年海外業務布局及渠道，借助上海電氣平台，海外業務拓展受

惠著國家一帶一路政策，有利公司拓展海外業務，雖然在六月初中國三部委聯合下發最嚴苛光伏

政策，包括暫不安排全國普通光電站建設規模，於六個月後終止補貼所有分布式光伏項目不設緩

沖期，估計將使下游企業過度擴張縮，藉此減規模降低銀行業招致壞帳風險的手段，長遠將可使

行業因太弱留強，淘汰依靠補貼維生的企業，保利協鑫近期股價表現已反映政策變動帶來的衝擊

，可在現水平開始分注吸納。《財經評論員 李偉傑》（本人及╱或有聯繫者沒有於以上發行人

或新股上市申請擁有財務權益）

