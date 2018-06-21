港股午後曾挫近３００點報２９４２３，跌向昨日最低位，舜宇重創

《經濟通通訊社２１日專訊》港股午後曾挫２７２點報２９４２３，跌向昨日２９４０６點

最低位，現仍要跌２５７點或跌０﹒８７％，報２９４３８，主板成交５６１﹒２１億元。

大和、野村及及富瑞均憂慮舜宇（０２３８２）手機鏡頭模組毛利受壓，拖累股價急挫，後

午跌幅再次擴至８﹒６６％，報１４３﹒５元，今早１４３﹒１元最低位勢危，成交約１３８７

萬股，涉資２０﹒４７億元。

國企指數報１１４２７，跌０﹒６８％或跌７８點。上證綜合指數報２９０３﹒９５，跌

０﹒４０％，成交１００１﹒６２億元人民幣。

表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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舜宇光學（０２３８２） １４３﹒５０元 跌８﹒６６％

中海油 （００８８３） １２﹒４８元 跌２﹒９５％

中國平安（０２３１８） ７５﹒９５元 跌１﹒１１％

中國移動（００９４１） ６８﹒７０元 跌１﹒０１％

友邦保險（０１２９９） ６８﹒５０元 跌０﹒８０％

建設銀行（００９３９） ７﹒４７元 跌０﹒８０％

工商銀行（０１３９８） ６﹒０９元 跌０﹒６５％

騰訊控股（００７００） ３９８﹒２０元 跌０﹒５０％

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