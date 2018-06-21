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即市新聞

21/06/2018 13:18

港股午後曾挫近３００點報２９４２３，跌向昨日最低位，舜宇重創

　　《經濟通通訊社２１日專訊》港股午後曾挫２７２點報２９４２３，跌向昨日２９４０６點
最低位，現仍要跌２５７點或跌０﹒８７％，報２９４３８，主板成交５６１﹒２１億元。
　　大和、野村及及富瑞均憂慮舜宇（０２３８２）手機鏡頭模組毛利受壓，拖累股價急挫，後
午跌幅再次擴至８﹒６６％，報１４３﹒５元，今早１４３﹒１元最低位勢危，成交約１３８７
萬股，涉資２０﹒４７億元。
　　國企指數報１１４２７，跌０﹒６８％或跌７８點。上證綜合指數報２９０３﹒９５，跌
０﹒４０％，成交１００１﹒６２億元人民幣。
　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　舜宇光學（０２３８２）　　　１４３﹒５０元　　　跌８﹒６６％
　　中海油　（００８８３）　　　　１２﹒４８元　　　跌２﹒９５％
　　中國平安（０２３１８）　　　　７５﹒９５元　　　跌１﹒１１％
　　中國移動（００９４１）　　　　６８﹒７０元　　　跌１﹒０１％
　　友邦保險（０１２９９）　　　　６８﹒５０元　　　跌０﹒８０％
　　建設銀行（００９３９）　　　　　７﹒４７元　　　跌０﹒８０％
　　工商銀行（０１３９８）　　　　　６﹒０９元　　　跌０﹒６５％
　　騰訊控股（００７００）　　　３９８﹒２０元　　　跌０﹒５０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｍｌ）

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