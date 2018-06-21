【企業盈警】先思行（００５９５）料全年度少賺逾四成

《經濟通通訊社２１日專訊》先思行（ＡＶ ＣＯＮＣＥＰＴ）（００５９５）發盈警，預

期截至今年三月底止２０１８財年度，純利將較２０１７財年度下跌不少於４０％，主要由於行

政費用增加；股本投資於期內錄得公平價值虧損；出售一間聯營公司的一次性收益在上一財年入

帳，以及分佔合營企業及聯營公司的溢利及虧損減少。

公司將於下周三（２７日）公布業績。（ｔｔ）

