《經濟通通訊社２１日專訊》先思行（ＡＶ ＣＯＮＣＥＰＴ）（００５９５）發盈警，預
期截至今年三月底止２０１８財年度，純利將較２０１７財年度下跌不少於４０％，主要由於行
政費用增加；股本投資於期內錄得公平價值虧損；出售一間聯營公司的一次性收益在上一財年入
帳，以及分佔合營企業及聯營公司的溢利及虧損減少。
公司將於下周三（２７日）公布業績。（ｔｔ）
21/06/2018 08:59
【企業盈警】先思行（００５９５）料全年度少賺逾四成
《經濟通通訊社２１日專訊》先思行（ＡＶ ＣＯＮＣＥＰＴ）（００５９５）發盈警，預
期截至今年三月底止２０１８財年度，純利將較２０１７財年度下跌不少於４０％，主要由於行
政費用增加；股本投資於期內錄得公平價值虧損；出售一間聯營公司的一次性收益在上一財年入
帳，以及分佔合營企業及聯營公司的溢利及虧損減少。
公司將於下周三（２７日）公布業績。（ｔｔ）
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